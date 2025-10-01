Ukloniti zastavu BiH sa poligona škole! – Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je naredio hitno uklanjanje nacrtane zastave Bosne i Hercegovine s poligona ispred jedne škole.

U svojoj objavi na društvenim mrežama Omerović je istaknuo da se simboli države moraju poštovati i da neće biti tolerisano njihovo nepoštovanje u obrazovnim ustanovama.

„Zastava Bosne i Hercegovine mora biti podignuta visoko!“, poručio je ministar, dodajući da je tražio da se grafit ukoni u u roku od 24 sata od izdavanja naloga.

Ova odluka vjerovatno je nespretan pokušaj isticanja državnih simbola, a slučaj je zanimljiviji jer se radi o školi, gdje se od najmlađih očekuje razvijanje osjećaja pripadnosti i odgovornosti prema državi.