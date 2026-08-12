U-16 reprezentacija BiH naredni susret igra protiv Velike Britanije

U-16 reprezentacija BiH plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije nakon što je sinoć, poslije velike borbe i dramatične završnice, savladala selekciju Finske rezultatom 74:70, a naredni susret igraju već sutra protiv selekcije Velike Britanije.

Bh. kadeti odigrali su još jedan veoma dobar meč i u neizvjesnoj završnici uspjeli sačuvati prednost te doći do pobjede koja im je osigurala mjesto među osam najboljih reprezentacija prvenstva.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Mak Omerović, koji je postigao čak 34 poena i bio ključni igrač Bosne i Hercegovine. Značajan doprinos dao je i Alem Elezović sa 12 postignutih poena.

U-16 reprezentacija BiH tako je uspješno završila grupnu fazu takmičenja i nastavila borbu za visok plasman na Evropskom prvenstvu B divizije.

Naredni izazov za bh. kadete slijedi sutra, kada će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa selekcijom Velike Britanije. Britanci su grupu D završili na prvom mjestu sa omjerom od tri pobjede i jednog poraza.

Pred mladim bh. košarkašima sada je jedan od najvažnijih mečeva prvenstva, a pobjeda nad Velikom Britanijom donijela bi U-16 reprezentaciji BiH plasman u polufinale.