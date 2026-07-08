Dnevnik TV Slon – 08.07.2026.g.

Marš mira 2026 počeo je jutros iz Nezuka, odakle je prema Potočarima krenulo oko 6.500 učesnika iz BiH i inostranstva. Tokom trodnevnog pohoda preći će oko 100 kilometara trase kojom su se Srebreničani u julu 1995. pokušavali probiti do slobodne teritorije. Dolazak u Potočare očekuje se 10. jula, dan uoči komemoracije i kolektivne dženaze.

Na kolektivnoj dženazi 11. jula u Potočarima bit će ukopano 10 žrtava genocida u Srebrenici. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, rođen 1975. godine, a najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Do sada su u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari ukopane 6.772 žrtve genocida.

Projekat “Priča koja spaja” danas je u Centru Koraci nade Tuzla okupio djecu kroz igru, kreativnost i zajedničke aktivnosti, s ciljem jačanja razumijevanja, poštovanja i inkluzije među najmlađima.

Sanacija tuzlanskih ulica bit će realizovana kroz šest projekata vrijednih 795 hiljada KM, što je najveći pojedinačni iznos odobren ovom odlukom Vlade TK. Radovi su planirani na više od 3,4 kilometra lokalnih i nekategorisanih cesta u nekoliko tuzlanskih mjesnih zajednica. Ukupno je za sanaciju cesta u Tuzlanskom kantonu izdvojeno skoro 5 miliona KM.

Nezaposlenost u BiH nastavila je padati i u maju. Na evidencijama je bilo 305.335 nezaposlenih osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, a za 10.159 manje u odnosu na maj prošle godine. Pad je zabilježen u svim dijelovima BiH, dok žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao.

Projekat Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i RTV Slon “Kupujmo, Putujmo domaće” donosi novi koncept promocije turizma i domaće privrede. Tokom narednih mjeseci ekipa RTV Slon obići će svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona.

Četvrtfinale Mundijala je pred nama, a nakon osmine finala poznato je kojih osam reprezentacija nastavlja borbu za titulu svjetskog prvaka. Ko igra protiv koga i kada su utakmice na rasporedu, donosimo u nastavku.