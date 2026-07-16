Pjena party na Panonici u subotu uz svirku

Pjena party na Panonici bit će održan u subotu, 18. jula, na plaži trećeg jezera, dok će posjetioce istog dana na prvom jezeru zabavljati Akustiko band.

Program počinje u 13 sati pjena partyjem uz DJ Shile, koji će na trećem jezeru donijeti muziku, ples i prepoznatljivu ljetnu atmosferu Panonike.

Zabava se nastavlja od 15 sati u ljetnoj bašti „Slapovi“ na prvom jezeru, gdje će nastupiti Akustiko band. Posjetioce očekuju najveći domaći i regionalni hitovi, pjesma, ples i veliko kolo koje je obilježilo njihove prethodne nastupe na Panonskim jezerima.

Pjena party na Panonici i svirka Akustiko banda donose dva programa na različitim lokacijama, pa će posjetioci subotnje poslijepodne moći provesti uz muziku i zabavu na sva tri jezera.