Vikend stvorio velike gužve na granicama: Duge kolone na izlazu iz BiH

Pojačan saobraćaj zabilježen je danas na više graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, gdje su formirane duge kolone vozila na izlazu iz zemlje zbog vikenda i početka sezone godišnjih odmora.

Najveće gužve evidentirane su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša. Na prijelazima Gradiška i Doljani nema većih zadržavanja na izlazu iz BiH, ali su duge kolone formirane u međuprostoru između graničnih prijelaza pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su tokom ljetne sezone moguća duža čekanja na granicama te vozačima savjetuju da prije polaska provjere stanje na graničnim prijelazima. Također, zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES), na pojedinim prijelazima moguća su dodatna zadržavanja.