U Potočarima reekshumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici

Reekshumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici bit će obavljena i ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci.

Mnoge žrtve genocida ukopane su s nekompletnim posmrtnim ostacima, jer su njihova tijela nakon ubistava premještana iz primarnih u sekundarne, a nerijetko i tercijarne masovne grobnice. Zbog toga su dijelovi posmrtnih ostataka iste osobe pronalaženi na više različitih lokacija.

Nakon novih identifikacija i uz saglasnost porodica, mezari se privremeno otvaraju kako bi naknadno pronađeni ostaci bili pridruženi ranije ukopanim dijelovima skeleta.

Riječ je o jednom od najtežih procesa za članove porodica, koji se ponovo suočavaju s posljedicama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Ni posmrtni ostaci deset žrtava ukopanih ove godine u Memorijalnom centru nisu bili kompletni, zbog čega su njihove porodice morale donijeti tešku odluku da li dati saglasnost za ukop ili nastaviti čekati pronalazak dodatnih ostataka.

U identifikacionom centru trenutno se nalaze posmrtni ostaci 50 žrtava genocida za čiji ukop još nije dobijena saglasnost porodica, uglavnom zato što pronađeni ostaci nisu kompletni.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine pozvao je građane koji imaju informacije o masovnim grobnicama ili mogućim lokacijama posmrtnih ostataka da ih dostave nadležnim institucijama.

Prema evidencijama Instituta, u Bosni i Hercegovini se još traga za 7.566 osoba nestalih tokom rata, među kojima je oko 950 žrtava genocida u Srebrenici.