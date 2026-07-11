Građani iz BiH i svijeta pristižu u Potočare na obilježavanje 31. godišnjice genocida

Građani iz BiH, ali i brojnih zemalja svijeta, od ranih jutarnjih sati pristižu u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, gdje se danas obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici.

Kolone automobila i autobusa kreću se prema Potočarima, a u dolinu bijelih nišana dolaze članovi porodica ubijenih, preživjeli, učesnici pohoda, građani, delegacije i predstavnici međunarodne zajednice.

Na mjestu nekadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija danas će biti odata počast hiljadama muškaraca i dječaka ubijenih u julu 1995. godine, dok će na kolektivnoj dženazi biti ukopani posmrtni ostaci deset identificiranih žrtava.

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama i identificirani nakon dugotrajnog procesa. Iako u većini slučajeva nisu pronađeni kompletni posmrtni ostaci, porodice su donijele odluku o ukopu kako bi nakon više od tri decenije dobile mjesto na kojem će moći odavati počast svojim najmilijima.

U Potočare je stiglo i više od šest hiljada učesnika Marša mira, koji su prethodna tri dana pješačili trasom kojom su se stanovnici Srebrenice u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije.

Tokom dana očekuje se dolazak brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, vjerskih zajednica te političkog i društvenog života.

Komemorativni program počinje u 10:30 sati u prostoru nekadašnje Fabrike akumulatora, gdje su predviđena obraćanja zvanica. Polaganje cvijeća i odavanje počasti žrtvama planirano je u 12 sati kod Memorijalnog kamena.

Vjerski dio programa u musali Memorijalnog centra počet će u 13:20 sati. Nakon klanjanja dženaza-namaza i dove šehidima genocida uslijedit će ukop deset identificiranih žrtava.