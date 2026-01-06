Badnje veče u Tuzli: Paljenje badnjaka večeras u 18 sati

U Katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli večeras u 18 sati biće upriličeno tradicionalno paljenje badnjaka, povodom obilježavanja Badnje večeri. Ovaj običaj, duboko ukorijenjen u pravoslavnoj tradiciji, simbolizuje toplinu, zajedništvo i dolazak svjetlosti uoči rođenja Isusa Hrista.

Paljenje badnjaka prati večernje bogosluženje, tokom kojeg se vjernici okupljaju u molitvi i pripremi za proslavu Božića. Badnjak, kao simbol drveta koje su pastiri donijeli da ugriju novorođenog Hrista, podsjeća na skromnost, mir i porodično okupljanje.

Iz Hrama su podsjetili i na

Sveta Liturgija služi se redovno nedjeljom i praznicima u 9 sati, dok je na Božić, 7. januara, liturgija u 7 sati. Večernje bogosluženje na Badnje veče počinje večeras u 18 sati, nakon čega slijedi paljenje badnjaka.

Vjernici su pozvani da prisustvuju bogosluženjima i zajedničkom obilježavanju praznika, u duhu mira, radosti i hrišćanske ljubavi.

Sinoć su parohijani uredili i očistili prostor oko pravoslavne crkve kako bi sve bilo spremno za obilježavanje Badnje večeri i Božića, dok su danas na terenu i radnici Komunalca koji uređuju okolne javne površine radi lakšeg i sigurnijeg pristupa vjernicima i građanima.