Večeras 19. “Večer Kur'ana” u Džamiji “Kralj Abdullah”

Medžlis Islamske zajednice Tuzla organizuje 19. Večer Kur’ana koja će se održati večeras u Džamiji „Kralj Abdullah” poslije jacija-namaza. Učešće u programu uzet će učači: hfz. dr. Maid Ibrahimović, Muhamed ef. Mujkić, Muhamed Gagulić i Ömer Mansur Duran.

U toku programa bit će upriličena i dodjela Priznanja za doprinos izučavanju Kur’ana i islamskih nauka. Priznanje i nagrada su ustanovljeni od strane Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i dodjeljuju se tradicionalno na ovom događaju već 16 godina.

Priznanje i nagrada će biti dodijeljeni porodici Haušić, u kojoj su četiri hafiza.

Priznanje će primiti profesor Salih-ef. Haušić, koji će se ovom prilikom obratiti vazom.

Titule hafiza nose djeca profesora Saliha i njegove supruge Emine, Selma, Zuhra i Abdulah, kao i njihov unuk Yusuf Halilović.

Priznanje će uručiti muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović koji će uputiti i prigodnu poruku.