14 navijača Hajduka osuđeno na tri mjeseca zatvora, mogu na slobodu uz otkup kazne

Sva četrnaestorica navijača HNK Hajduk Split priznala su krivicu i osuđena su na po tri mjeseca zatvora pred Općinskim sudom u Živinicama zbog nedavnog napada na pripadnike navijačke skupine FK Crvena zvezda. Ipak, uskoro bi mogli biti pušteni iz pritvora nakon što svaki pojedinačno uplati oko 4.500 eura za otkup kazne, prenosi Hina.

Advokat Mirko Lekić potvrdio je da je proteklih sedam dana odvjetnički tim pripadnika Torcide pregovarao s Tužilaštvom Tuzlanskog kantona kako bi se postigla nagodba koja uključuje priznanje krivnje uz uvjet izricanja kazne zatvora od tri mjeseca. Održano je ročište pred Općinskim sudom u Živinicama, gdje je potvrđen sporazum o priznanju krivnje.

– Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri mjeseca zatvora. Njima će biti uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru – rekao je Lekić.

Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene zvezde 24. januara nedaleko Međunarodnog aerodroma Tuzla, pri čemu je povrijeđeno više osoba, uključujući jednog pripadnika policije. Tada je privedeno više od 90 učesnika nereda, dok je njih 14 zadržano u pritvoru. Od tog broja, jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj, a trojica u Bosni i Hercegovini.

Lekić je pojasnio da će advokati, odmah po dostavljanju pismene presude Općinskog suda, podnijeti zahtjev za otkup kazne, što je u Bosni i Hercegovini moguće ako je izrečena kazna do godinu dana zatvora.

– Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne oko 150 maraka, odnosno oko 75 eura po jednom danu, i kada uplate taj iznos mogu izaći na slobodu – izjavio je Lekić.

S obzirom na to da su već proveli mjesec dana u pritvoru, svaki od osuđenih morat će uplatiti oko 4.500 eura kako bi bio pušten na slobodu.