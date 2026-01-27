Tužilaštvo TK predložilo pritvor za 14 osumnjičenih zbog organizovanog napada na navijače kod Aerodroma Tuzla

Nedžida Sprečaković
Tužilaštvo TK zgrada
Foto: Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK i Kantonalnog suda Tuzla

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za 14 osumnjičenih osoba za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo (član 341. stav 1 Kivičnog zakona FBiH)

Pritvor je predložen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije).

Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizirana grupa, koju su pored njih činila i druga lica. Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško tjelesno povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povrijeđeno.

Jake policijske snage Uprave policije MUP-a TK, iz više policijskih uprava, tim Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije su izašli na intervenciju na mjesto događaja, prilikom čega su osumnjičeni lišeni slobode. Uz njih je u prostorije Uprave policije MUP-a TK privedeno i saslušano više od 70 osoba koji su bili učesnici ovog događaja, nakon čega su pušteni na slobodu.

Policijski službenici su obavili kriminalističku obradu, i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i prateće materijalne dokaze osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva TK.

Protiv osumnjičenih je donesena naredba o provođenju istrage i ispitani su u prostorijama Tužilaštva.

Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti, odnosno nastaviti sa vršenjem ovog ili sličnih krivičnih djela na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Istražne radnje su u toku.

