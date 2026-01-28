Pritvor za 14 osumnjičenih zbog brutalnog napada na navijače kod Aerodroma Tuzla

Općinski sud u Živinicama donio je rješenje kojim je za 14 osumnjičenih osoba određen jednomjesečni pritvor u krivičnom predmetu koji se odnosi na nasilje nad grupom navijača u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Pritvor je, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio sudija za prethodni postupak zbog osnovane sumnje da su osumnjičeni K. J., J. A., B. I., K. T., P. M., M. K. M., K. R., B. A., P. D., V. I., J. M., S. J., V. P. i V. P. počinili krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH. Osumnjičeni J. M. se, osim toga, tereti i za krivično djelo oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. istog zakona.

Prema navodima iz sudskog rješenja, osumnjičeni su 24. januara 2026. godine, oko 22 sata, u mjestu Dubrave Gornje na području Živinica, u blizini aerodroma, prethodno se organizovali u grupu zajedno s većim brojem za sada nepoznatih osoba iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sa više vozila došli su u blizinu aerodroma znajući da će letom iz švedskog Malmea stići veća grupa navijača Fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji su se vraćali s utakmice odigrane u Švedskoj.

Kako se navodi, nakon izlaska navijača s aerodroma i njihovog kretanja prema kućama, osumnjičeni su, svjesni da učestvuju u grupi koja zajedničkim djelovanjem može nanijeti teške tjelesne povrede, krenuli u susret toj grupi i izvršili fizički napad. Grupa u kojoj su se nalazili bila je opremljena drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima pogodnim za nanošenje teških povreda, dok napadnuti navijači, prema dostupnim informacijama, nisu imali sredstva za odbranu.

Tokom napada četiri osobe su zadobile teške tjelesne povrede, među kojima i policijski službenik Policijske uprave Živinice koji je intervenisao po službenoj dužnosti, dok je veći broj osoba lakše povrijeđen.

Pritvor je osumnjičenima određen zbog postojanja okolnosti iz člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, u vezi sa članom 46. stav 1. istog zakona. Protiv rješenja Općinskog suda u Živinicama dozvoljena je žalba Vijeću ovog suda u roku od 24 sata od prijema rješenja.