Tužilaštvo BiH proslijedilo prijave protiv Dodika Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proslijedilo je sve prijave koje se odnose na nedavne izjave Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu na daljnje postupanje.

Kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa iz državnog Tužilaštva, zaprimljeno je „više dopisa i prijava“ koje se odnose na Dodikov govor na stranačkom skupu održanom 10. novembra u Istočnom Sarajevu. Svi materijali su, navode, proslijeđeni nadležnom tužilaštvu u tom gradu.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo za Radio Slobodna Evropa su kazali da do trenutka njihovog upita još ništa nije stiglo na njihovu adresu.

Podsjetimo, Milorad Dodik je na pomenutom predizbornom skupu izjavio da Istočno Sarajevo „ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju“, da „nismo ista vjera“ i da „niko ne laže gore i više od Turčina“. Dodao je i da se, kako je rekao, „moramo suprotstaviti velikom muslimanskom nacionalizmu koji predstavlja reinkarnaciju političkog islama“.

Video snimak govora prvobitno je objavljen na Dodikovom zvaničnom Instagram profilu, ali je kasnije uklonjen.

(Izvor: Radio Slobodna Evropa)