Edina Rizvić Aščić
U banovićkom Domu zdravlja nakon dugo vremena rođena beba
Foto: Screenshoot

Banovićki Dom zdravlja zabilježio je događaj koji se u ovoj ustanovi rijetko pamti. U Službi hitne medicinske pomoći rođena je zdrava muška beba. Sretna majka prema saznanjima banovićkog portala, također je u dobrom zdravstvenom stanju.

Dežurna ekipa hitne medicinske pomoći u sastavu dr. Adnan Grabić, specijalista urgentne medicine, medicinska sestra Mirsada Saletović, medicinar Edis Čamrković i vozač Selmir Demirović, uz brojne redovne intervencije te noći, bila je dio ovog nesvakidašnjeg i radosnog trenutka.

Foto: Screenshoot

Ovaj događaj unio je posebno veselje u banovićki Dom zdravlja i postao najljepša čestitka za Dan općine, kako za ponosne roditelje, tako i za medicinsko osoblje koje je učestvovalo u porodu.

Podsjećamo, da je sličan događaj zabilježen nedavno I u Domu zdravlja Tuzla, odnosno da je beba rođena u sanitetskom vozilu Hitne službe.

ČITAJTE: Evo kako da očitate brojilo

Od sutra domaćinstva moraju očitati brojila: Evo šta donose nove cijene struje i blok tarife

 

