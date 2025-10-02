Dom zdravlja Banovići traži specijaliste pedijatrije

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banovići raspisala je oglas za prijem dva specijalista pedijatrije. Radna mjesta su otvorena u: Službi za zdravstvenu zaštitu djece od 0 do 6 godina i Specijalističko-konsultativnoj službi pedijatrije

Uslovi za prijavu

Od aplikanata se traži dokaz da su završili medicinski fakultet, minimalno jednogodišnje radno iskustvo, završena specijalizacija iz pedijatrije, važeća licenca i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Prijave se primaju telefonom na broj 035 875 525 u periodu od 7:00 do 15:30 sati.