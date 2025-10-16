Akcija “Koverta”: Pretresi u KS zbog sumnje na nepravilnosti u JU Služba za zapošljavanje

Edina Rizvić Aščić
Akcija
Foto: FENA

Zbog sumnje na nepravilnosti prilikom imenovanja članova Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, istražitelji MUP-a KS, po nalogu postupajućih tužilaca, danas vrše pretrese na više lokacija.

Pretresi obuhvataju Ministarstvo finansija Vlade KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice, Vladu KS te samu JU Služba za zapošljavanje KS, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva KS.

Ove aktivnosti provode se u okviru akcije kodnog naziva “Koverta”, s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza. Do sada je izuzeta opsežna dokumentacija koja se odnosi na nepravilnosti prilikom izbora i imenovanja dekanese Ekonomskog i dekana Stomatološkog fakulteta, kao i telefoni koji će biti predmet vještačenja, navodi se u saopćenju.

