RMU Banovići zapošljava 116 radnika na neodređeno vrijeme, a javni oglas, uprava Rudnika mrkog uglja Banovići objavila je početkom januara. Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih zapošljavanja u ovom preduzeću u posljednje vrijeme, a potreba za novim radnicima iskazana je i na površinskoj i na podzemnoj eksploataciji uglja.

Prema objavljenoj odluci, najveći broj radnika traži se za Rudnik „Površinska eksploatacija uglja“, gdje je planiran prijem ukupno 73 radnika različitih profila. Među traženim zanimanjima su bravari, varioci, tokari, mehaničari, elektromehaničari, tehničari u smjeni, bageristi, vozači dampera, rukovaoci bušaće garniture, kao i inženjeri i čistači poslovnih prostorija.

Za Rudnik „Podzemna eksploatacija uglja“ planiran je prijem još 43 radnika. Najveći dio odnosi se na fizičke radnike utovarače u jami, ali su predviđena i radna mjesta za inženjere, dežurnog bravara u smjeni u jami, kao i čistača poslovnih prostorija.

Ukupan zbir planiranih prijema iznosi 116 novih radnika. Odluka o raspisivanju javnog oglasa donesena je na sjednici Uprave društva, uz saglasnost nadležnog federalnog ministarstva.

Zapošljavanje se vrši na neodređeno vrijeme, što za veliki broj radnika predstavlja značajnu sigurnost u vremenu kada je tržište rada nestabilno, a industrijska radna mjesta sve traženija. Ujedno, činjenica da RMU Banovići zapošljava 116 radnika pokazuje da ovo preduzeće i dalje ima važnu ulogu u privrednom i društvenom životu Tuzlanskog kantona.

Javni oglas objavljen je 9. januara 2026. godine, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u skladu sa uslovima navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

