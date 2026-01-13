RMU Banovići zapošljava 116 radnika na neodređeno vrijeme

RTV SLON

RMU Banovići zapošljava 116 radnika na neodređeno vrijeme, a javni oglas, uprava Rudnika mrkog uglja Banovići objavila je početkom januara. Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih zapošljavanja u ovom preduzeću u posljednje vrijeme, a potreba za novim radnicima iskazana je i na površinskoj i na podzemnoj eksploataciji uglja.

Prema objavljenoj odluci, najveći broj radnika traži se za Rudnik „Površinska eksploatacija uglja“, gdje je planiran prijem ukupno 73 radnika različitih profila. Među traženim zanimanjima su bravari, varioci, tokari, mehaničari, elektromehaničari, tehničari u smjeni, bageristi, vozači dampera, rukovaoci bušaće garniture, kao i inženjeri i čistači poslovnih prostorija.

Za Rudnik „Podzemna eksploatacija uglja“ planiran je prijem još 43 radnika. Najveći dio odnosi se na fizičke radnike utovarače u jami, ali su predviđena i radna mjesta za inženjere, dežurnog bravara u smjeni u jami, kao i čistača poslovnih prostorija.

Ukupan zbir planiranih prijema iznosi 116 novih radnika. Odluka o raspisivanju javnog oglasa donesena je na sjednici Uprave društva, uz saglasnost nadležnog federalnog ministarstva.

Zapošljavanje se vrši na neodređeno vrijeme, što za veliki broj radnika predstavlja značajnu sigurnost u vremenu kada je tržište rada nestabilno, a industrijska radna mjesta sve traženija. Ujedno, činjenica da RMU Banovići zapošljava 116 radnika pokazuje da ovo preduzeće i dalje ima važnu ulogu u privrednom i društvenom životu Tuzlanskog kantona.

Javni oglas objavljen je 9. januara 2026. godine, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u skladu sa uslovima navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Link

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U povodu Dana rudara održana svečana sjednica u RMU Banovići

Vijesti

Elektrodistribucija Tuzla zapošljava novih 11 radnika

Tuzla i TK

Oglas za posao u Poreznoj upravi u Tuzli

Tuzla i TK

Javni konkurs, Dom zdravlja Tuzla traži ljekare za timove hitne pomoći

Vijesti

Akcija “Koverta”: Pretresi u KS zbog sumnje na nepravilnosti u JU...

Vijesti

Elektroprivreda BiH zapošljava nove radnike u više gradova

Vijesti

Muslimani ove sedmice obilježavaju još jednu mubarek noć

Tuzla i TK

Aerodrom Tuzla u 2026. planira veći promet putnika i privlačenje novih avioprijevoznika

Magazin

Grijanje na klimu, enormni računi za struju ako ne vodite računa o ovome

Vijesti

EU najavljuje nove sankcije zbog represije nad protestantima u Iranu

BiH

Dodatna prava: Poznato koliko će iznositi minimalna boračka penzija u FBiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]