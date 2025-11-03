Javni konkurs, Dom zdravlja Tuzla traži ljekare za timove hitne pomoći

Dom zdravlja Tuzla/ Dom zdravlja Tuzla dobija savremeni ultrazvučni aparat, danas uručenje
Foto: TuzlaInfo/ Dom zdravlja Tuzla

Javni konkurs Doma zdravlja Tuzla, otvoren je za prijem pet ordinirajućih doktora u timovima hitne medicinske pomoći, uz ugovor na određeno vrijeme do dvije godine i obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Konkurs je raspisan na osnovu važećih propisa o zapošljavanju u javnom sektoru i internog akta ove zdravstvene ustanove.

U pitanju je pozicija koja podrazumijeva organizaciju rada u timovima hitne medicinske pomoći, saradnju sa šefom Odjeljenja i osiguravanje kontinuiteta zdravstvene zaštite u hitnim situacijama. Od ljekara se očekuje da učestvuju u prijemu poziva, procjeni hitnosti slučajeva i donošenju odluka o intervencijama na terenu, kao i o upućivanju pacijenata u daljnje zbrinjavanje. Poseban naglasak je na pružanju urgentnih medicinskih intervencija, savjetovanju pacijenata, sprovođenju osnovnih i naprednih mjera održavanja života, te koordinaciji sa policijskim i drugim nadležnim službama kada je to potrebno.

Posao obuhvata hitne medicinske intervencije na terenu, tokom transporta i u ambulanti, pružanje pomoći povrijeđenim i oboljelim osobama, kao i porodnicama van zdravstvene ustanove. Ljekar će biti zadužen za provođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka, primjenu protokola, izdavanje nalaza i izvještaja, te obavezno korištenje informacionih sistema i medicinske opreme. Rad uključuje i saradnju sa drugim zdravstvenim i sigurnosnim institucijama, učestvovanje u nadzoru kvaliteta, stručnim komisijama i programima stručnog usavršavanja.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u skladu sa uslovima konkursa, koji propisuje način dostavljanja dokumentacije i rokove. Ovo je prilika za medicinske stručnjake koji žele biti dio sistema hitne medicinske pomoći u Tuzli i pružiti podršku zajednici kroz jedan od najodgovornijih vidova ljekarske profesije.

Konkurs mozete ppgledati na ovom linku.

