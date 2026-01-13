Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH stiže u Tuzlu 14. marta

RTV SLON
Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH stiže u Tuzlu
Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH / posao u Njemačkoj

Njemačka agencija za posredovanje u zapošljavanju medicinskog kadra Eggert Kleffmann & Partner GmbH, sa sjedištem u Windhagenu, organizuje informativno-savjetodavni događaj u Tuzli, namijenjen zdravstvenim profesionalcima iz Bosne i Hercegovine i regije.

Događaj će biti održan 14. marta 2026. godine, u VIP sali hotela Mellain, u terminu od 12 do 18 sati, a predstavlja priliku za sve zainteresovane da se direktno upoznaju s procesom zapošljavanja u njemačkom zdravstvenom sistemu.

Agencija je kroz međunarodni projekat „Hello Nurse“ već realizovala nekoliko stotina uspješnih posredovanja širom svijeta, a ovim susretom želi dodatno ojačati saradnju sa kandidatima iz BiH.

Podrška kandidatima od prvog kontakta do priznanja diplome


Eggert Kleffmann & Partner GmbH već godinama uspješno povezuje medicinske sestre i tehničare, OTA/ATA asistente, radiološke stručnjake, i druge zdravstvene profesije s bolnicama i klinikama širom Njemačke.

Proces zapošljavanja zasniva se na individualnom pristupu, kvalitetnoj profesionalnoj integraciji i razvoju jezičkih kompetencija. Kandidatima je tokom cijelog procesa osigurana potpuno besplatna podrška – od prvog savjetovanja i učenja jezika, preko pripreme dokumentacije, pa sve do priznavanja diplome i početka rada kod njemačkog poslodavca.

Posebnu prednost predstavlja činjenica da dio tima agencije dolazi iz Bosne i Hercegovine, što olakšava komunikaciju i omogućava da svi zainteresovani dobiju informacije, savjete i podršku na jeziku koji im je najbliži.

Savjetodavni projekti u zdravstvenim ustanovama

Pored posredovanja u zapošljavanju, agencija je aktivno uključena i u savjetodavne projekte unutar zdravstvenih ustanova u Njemačkoj. Fokus ovih projekata je na unapređenju organizacije rada u uslovima manjka kadra, planiranju fleksibilnih timova te rasterećenju postojećeg osoblja, s ciljem stvaranja stabilnijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema.

Informativni događaj u Tuzli – prilika za direktan razgovor

Informativni događaj u Tuzli, koji će biti održan 14. marta 2026. godine, predstavlja priliku za sve zainteresovane zdravstvene radnike da:

iz prve ruke saznaju kako izgleda proces zapošljavanja u Njemačkoj

dobiju odgovore na konkretna pitanja

ostvare direktan kontakt i razgovor sa stručnim timom agencije

VIP sala hotela Mellain, Tuzla

12:00 – 18:00 sati

Web stranice:

www.ekpartner.de

http://www.hello-nurse.de


Kontakt osobe:

Sinalda Slijepčević

+49 175 7875792 (WhatsApp / Viber)

[email protected]

Zlatan Slijepčević

+49 160 90222739

[email protected]

pročitajte i ovo

Vijesti

RMU Banovići zapošljava 116 radnika na neodređeno vrijeme

Tuzla i TK

Javni konkurs, Dom zdravlja Tuzla traži ljekare za timove hitne pomoći

Vijesti

Akcija “Koverta”: Pretresi u KS zbog sumnje na nepravilnosti u JU...

Vijesti

Fond FBiH nudi do 32.400 KM stimulansa za zapošljavanje osoba s...

Vijesti

Dom zdravlja Banovići traži specijaliste pedijatrije

Vijesti

Planovi FZZZ: Više od 101 milion KM za zapošljavanje i poduzetništvo...

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 13. dan januara?

Vijesti

Meteorolozi najavjulju razvedravanje

Vijesti

RMU Banovići zapošljava 116 radnika na neodređeno vrijeme

Vijesti

Muslimani ove sedmice obilježavaju još jednu mubarek noć

Tuzla i TK

Aerodrom Tuzla u 2026. planira veći promet putnika i privlačenje novih avioprijevoznika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]