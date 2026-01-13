Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH stiže u Tuzlu 14. marta

Njemačka agencija za posredovanje u zapošljavanju medicinskog kadra Eggert Kleffmann & Partner GmbH, sa sjedištem u Windhagenu, organizuje informativno-savjetodavni događaj u Tuzli, namijenjen zdravstvenim profesionalcima iz Bosne i Hercegovine i regije.
Događaj će biti održan 14. marta 2026. godine, u VIP sali hotela Mellain, u terminu od 12 do 18 sati, a predstavlja priliku za sve zainteresovane da se direktno upoznaju s procesom zapošljavanja u njemačkom zdravstvenom sistemu.
Agencija je kroz međunarodni projekat „Hello Nurse“ već realizovala nekoliko stotina uspješnih posredovanja širom svijeta, a ovim susretom želi dodatno ojačati saradnju sa kandidatima iz BiH.
Podrška kandidatima od prvog kontakta do priznanja diplome
Eggert Kleffmann & Partner GmbH već godinama uspješno povezuje medicinske sestre i tehničare, OTA/ATA asistente, radiološke stručnjake, i druge zdravstvene profesije s bolnicama i klinikama širom Njemačke.
Proces zapošljavanja zasniva se na individualnom pristupu, kvalitetnoj profesionalnoj integraciji i razvoju jezičkih kompetencija. Kandidatima je tokom cijelog procesa osigurana potpuno besplatna podrška – od prvog savjetovanja i učenja jezika, preko pripreme dokumentacije, pa sve do priznavanja diplome i početka rada kod njemačkog poslodavca.
Posebnu prednost predstavlja činjenica da dio tima agencije dolazi iz Bosne i Hercegovine, što olakšava komunikaciju i omogućava da svi zainteresovani dobiju informacije, savjete i podršku na jeziku koji im je najbliži.
Savjetodavni projekti u zdravstvenim ustanovama
Pored posredovanja u zapošljavanju, agencija je aktivno uključena i u savjetodavne projekte unutar zdravstvenih ustanova u Njemačkoj. Fokus ovih projekata je na unapređenju organizacije rada u uslovima manjka kadra, planiranju fleksibilnih timova te rasterećenju postojećeg osoblja, s ciljem stvaranja stabilnijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema.
Informativni događaj u Tuzli – prilika za direktan razgovor
Informativni događaj u Tuzli, koji će biti održan 14. marta 2026. godine, predstavlja priliku za sve zainteresovane zdravstvene radnike da:
iz prve ruke saznaju kako izgleda proces zapošljavanja u Njemačkoj
dobiju odgovore na konkretna pitanja
ostvare direktan kontakt i razgovor sa stručnim timom agencije
VIP sala hotela Mellain, Tuzla
12:00 – 18:00 sati
Web stranice:
Kontakt osobe:
Sinalda Slijepčević
+49 175 7875792 (WhatsApp / Viber)
Zlatan Slijepčević
+49 160 90222739