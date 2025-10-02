Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH poziva poslodavce i samozaposlene da uključe osobe s invaliditetom na tržište rada uz značajan novčani stimulans. Za ovu namjenu predviđeno je osam miliona KM, a prijave su otvorene do polovine oktobra.

Pravo na stimulans imaju poslodavci koji zaposle osobe s invaliditetom, kao i one koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Visina stimulansa zavisi od stepena invaliditeta i trajanja zaposlenja i može iznositi do 32.400 KM za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, dok se kod samozapošljavanja i zapošljavanja u specijalizovanim društvima za osobe s invaliditetom kreće do 27.000 KM.

Poslodavci se obavezuju da će osobu s invaliditetom zaposliti na puno radno vrijeme najmanje godinu dana, a uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o stepenu invaliditeta zaposlenog i da firma nije u blokadi, stečaju ili likvidaciji.

Direktor Fonda, Ahmet Baljić, naglašava da je cilj programa omogućiti osobama s invaliditetom dostojanstven i ravnopravan rad u društvu. “Pozivamo sve poslodavce i samostalne djelatnike da iskoriste ovu priliku i doprinesu inkluzivnijem tržištu rada,” poručuje Baljić.

Prijave se mogu podnijeti putem obrasca na web stranici Fonda ili direktno u sjedištu u Sarajevu, a za dodatne informacije dostupno je osoblje Fonda na telefon 033/717-740