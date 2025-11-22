Zukan Helez podijelio sa građanima radosnu vijest

Zukan Helez danas je podijelio radosnu vijest da je postao djed po drugi put. U njegovoj porodici rođena je djevojčica Ada, koja je, kako kaže, već unijela neizmjernu sreću među najbliže. Helez je istakao koliko ga ispunjava trenutak kada porodica raste i kada se, kako je naglasio, ljubav samo množi.

„Sa velikom radošću želim podijeliti divnu vijest iz moje porodice, danas sam postao djed po drugi put. Naša mala Ada stigla je na svijet i već ispunila naša srca neizmjernom srećom. Neopisiv je osjećaj gledati kako porodica raste i kako se ljubav množi. Zahvalan sam na ovom blagoslovu i želim našoj Adi da odrasta zdravo, sretno i okružena ljubavlju“, kazao je Helez.

