Na svijet stigao dječak: Ekipa Hitne pomoći Tuzla porodila ženu u vozilu

Arnela Šiljković - Bojić

Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla još jednom je pokazala svoju profesionalnost i spremnost u nepredviđenim situacijama.

Dana 9. augusta 2025. godine, tačno u 15:15 sati, ekipa hitne pomoći uspjela je bez problema obaviti porod u sanitetskom vozilu tokom intervencije. Na svijet je došao zdrav dječak, a porod su uspješno izveli dr. Lejla Spahić, medicinska sestra Ajla Karić i medicinski tehničar Renato Tadić.

Ekipa Hitne pomoći Tuzla koja je porodila ženu u sanitetskom vozilu.

Ovaj događaj potvrđuje stručnost i posvećenost medicinskog tima, koji je u svakom trenutku spreman pružiti najkvalitetniju pomoć, čak i u izvanrednim okolnostima.

Služba hitne medicinske pomoći Tuzla ponosno ističe ovaj uspjeh i upućuje iskrene čestitke roditeljima i cijelom timu koji je bio dio ovog dirljivog trenutka.

