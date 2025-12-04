Otkriveno koji su najpovoljniji dani za kupovinu i planiranje avionskih letova

Preporuka iz prošlosti da je utorak najbolji dan za kupovinu avionskih karata danas više ne vrijedi. Prema podacima Expedije, najpovoljnije je rezervisati let nedjeljom. Kada se domaći letovi rezervišu na kraju sedmice, moguće je uštedjeti oko pet posto, dok međunarodne rezervacije donose gotovo dvostruko veće uštede, blizu deset posto.

Najbolji dani za početak putovanja

Zanimljivo je da petak postaje najisplativiji dan za početak domaćeg putovanja. Umjesto nekadašnjeg ponedjeljka koji se smatrao najjeftinijim, polazak na početku vikenda može smanjiti troškove za više od petnaest posto.

Kod međunarodnih letova najpovoljnije je krenuti na put u četvrtak, što donosi više od pet posto uštede. U oba slučaja, isplativije je putovanje započeti u drugoj polovini sedmice, od srijede do subote, umjesto od nedjelje do utorka.

Odabir pravog mjeseca donosi dodatne uštede

Planiranje putovanja uz fleksibilnost datuma može osigurati još niže cijene, posebno na međunarodnim linijama.

Avgust se izdvaja kao mjesec u kojem je najisplativije letjeti jer se može uštedjeti gotovo dvadeset posto u odnosu na decembar, kada su praznici i kada cijene putovanja u pravilu dostižu vrhunac.

Vrijeme polaska jednako je važno kao i datum

Pametno putovanje ne svodi se samo na odabir dana rezervacije. Rani jutarnji letovi donose manje gužve, ali i veću sigurnost da ćete uspjeti presjesti na drugi let ako je potrebno, jer tokom dana postoji više dostupnih opcija.

Posljednji letovi u danu najbolje je izbjegavati, naročito tokom zimskih mjeseci, zbog povećane vjerovatnoće kašnjenja, otkazivanja ili loših vremenskih uslova.

Direktni letovi smanjuju stres i rizik kašnjenja

Kad god je moguće, preporučuje se birati direktne letove, jer oni značajno smanjuju mogućnost komplikacija.

Presjedanja povećavaju šansu za propuštene konekcije, posebno ako prvi let kasni. Ako direktan let nije opcija, dobro je osigurati dovoljno vremena između letova kako bi se izbjegle nepotrebne situacije i putovanje proteklo što mirnije.

Na ovaj način putnici mogu biti sigurniji da su iskoristili sve mogućnosti za uštedu, ali i da su sebi olakšali cjelokupno iskustvo putovanja.