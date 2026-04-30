Pred praznike pojačane kontrole u FBiH: Zapečaćeno 11 objekata, kazne veće od 300 hiljada KM

Porezna uprava Federacije BiH pred prvomajske praznike provela je 223 inspekcijske kontrole kod poreznih obveznika koji se bave prodajom mesa i mesnih proizvoda, trgovinom, ugostiteljstvom i drugim uslužnim djelatnostima.

Kontrolama je obuhvaćena primjena više poreznih propisa, među kojima su zakoni koji se odnose na rad Porezne uprave FBiH, fiskalne sisteme, registraciju i naplatu doprinosa.

Inspektori su tokom nadzora zatekli 479 prijavljenih i 17 neprijavljenih radnika. Otkrivena su i dva objekta koja su radila bez odobrenja nadležnog organa, dok 80 poreznih obveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 11 objekata, a u 101 kontroli izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 307.400 KM.

Iz Porezne uprave FBiH navode da rezultati kontrola pokazuju kako 45,3 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu s važećim propisima.

Najviše kontrola obavljeno je u Tuzlanskom kantonu, ukupno 44. Na ovom području zatečeno je 97 prijavljenih i šest neprijavljenih radnika, dok 21 obveznik nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog nepravilnosti je zapečaćeno šest objekata, a u 29 kontrola izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 88.600 KM.

Kontrole su provedene i u drugim kantonima Federacije BiH, gdje su također evidentirani slučajevi neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja i neevidentiranja prometa.