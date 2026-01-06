Novi snijeg i led prijete Tuzlanskom kantonu, ljekari uputili apel građanima

Vrijeme u Bosni i Hercegovini ostat će nestabilno do kraja sedmice, a područje Tuzlanskog kantona suočit će se s kombinacijom snježnih padavina, niskih temperatura i povećanog rizika od poledice. Padavine u vidu kiše i snijega očekuju se danas i u naredna dva dana, dok se od srijede prognozira novi val snijega. Meteorolozi upozoravaju da će jutarnje temperature dodatno pogoršati stanje na terenu.

„Vrijednosti temperatura zraka koje su moguće u jutarnjim satima tokom srijede i četvrtka su između – 6 i -1 stepeni Celzijusa. U petak još hladnije usljed razvedravanja u jutarnjim satima, vrijednosti temperatura zraka i u Tuzli mogu padati i do -10 stepeni. Ono što treba očekivati narednih dana jeste 10 do 20 cm novog snijega. Međutim, niske vrijednosti temperatura zraka usloviće da se formira ledena kora koja će praviti velike probleme kada je u pitanju normalno odvijanje svih aktivnosti na otvorenom. Led će biti prekriven i sakriven novim snježnim padavinama što će najviše donijeti rizike pješacima“, pojašnjava Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

Posljedice vremenskih neprilika već osjećaju i zdravstvene službe. Iz hitne medicinske pomoći navode da je u proteklih 48 sati zabilježeno pet intervencija povezanih s padovima na ledu.

„Imali smo pet intervencija koje su povezane sa ovim vremenskim neprilikama. U pitanju su padovi. Jedna osoba po našoj procjeni je bila teže povrijeđena s obzirom da je u pitanju bio pad sa udarcem glavom od tlo. Ovo ostalo su bile frakture, iščašenja skočnih zglobova, ali s obzirom na najavljene padavine i niže temperature, iskreno plašimo se da će se taj broj sigurno i povećavati“, rekla nam je dr. Lejla Kuluglija Memišević, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Tuzla.

Ljekari upozoravaju starije osobe da izbjegavaju izlazak bez prijeke potrebe, posebno kada su u pitanju uputnice i recepti, jer padovi u zimskim uslovima često dovode do teških povreda i dugotrajnog oporavka.

„To se može završavati i telefonskim putem jer je rizik od padova kod starije populacije zaista jako veliki s obzirom da ti padovi vrlo često zbog osteoporoze, narušenog već zdravlja, komorbiditeta, često završe frakturama i ozbiljnim tjelesnim povredama koje se moraju i hirurški zbrinjavati. Ja moram uputiti apel svim starijim pacijentima koji zaista nemaju prijeku potrebu da izlaze iz kuće da se poštede izlazaka u narednih par dana dok se temperature ne podignu i ovaj led na ulicama otopi“, dodala je dr. Kuluglija Memišević.

Apel građanima upućen je i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Zbog vremenskih prilika kakve nas očekuju u narednim danima, građanima se savjetuje da ozbiljno shvate preporuke nadležnih.

„Savjetujem svim građanima da ozbiljno shvate ove rizične vremenske prilike i da ozbiljno shvate i ovih 10 do 20 cm novog snijega, te ove minuse koji nas očekuju. Sve to dodatno usložnjava situaciju koja je već prisutna na terenu. Tako da bit će još rizika, bit će još vremenskih uslova koje mogu donijeti velike probleme građanima“, kazao je Bakir Krajinović.

Dobra vijest je, kažu meteorolozi, da je najgore iza nas kada su u pitanju obilne snježne padavine. Vrijeme će se kratko smiriti u petak, ali tokom vikenda slijedi nova promjena, uz moguću kišu i susnježicu.