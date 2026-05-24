BH Meteo objavio prognozu do kraja mjeseca: Evo kada nam stiže najtopliji dan

Nakon promjenjivijeg perioda, Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Temperature će biti u porastu, a najtopliji dio sedmice očekuje se u srijedu, 27. maja, i početkom naredne sedmice.

Prema prognozi BHmeteo, od srijede, 27. maja, očekuje se pretežno sunčano i toplije vrijeme. Dnevna temperatura kretat će se od 22 do 28 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena.

Do kraja mjeseca zadržat će se uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Najtoplije će biti u srijedu, dok se u četvrtak, 28. maja, i petak, 29. maja, očekuje blaži pad temperature zbog premještanja fronte i hladnijeg zraka, koji bi glavninom trebao ići istočnije od Bosne i Hercegovine.

Prilikom nailaska fronte, u noći sa srijede na četvrtak, lokalno u Bosni može biti prolazno malo kiše.

Za vikend, 30. i 31. maja, prognozira se pretežno sunčano vrijeme uz ponovni porast temperature.

Dnevna temperatura do četvrtka kretat će se od 24 do 30 stepeni, na jugu do 33 stepena. Jutra će biti relativno topla, a puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, saopćeno je iz BHmeteo.