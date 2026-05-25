Najtopliji dan u sedmici stiže u srijedu, temperature do 34 stepena

Do kraja ovog mjeseca očekuje nas uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, javlja BHmeteo.

Najtoplije će biti u srijedu (27. maja), dok će u četvrtak (28. maja) i u petak (29. maja) blago zahladiti usljed premještanja fronte i hladnijeg zraka, koji bi glavninom išao istočnije od nas. Prilikom nailaska fronte u noći sa srijede na četvrtak lokalno u Bosni može biti prolazno malo kiše. Za vikend (30./31.05.) pretežno sunčano vrijeme uz porast temperature. Dnevna temperatura do četvrtka od 24 do 30, na jugu do 33 °C. Jutra relativno topla, a puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera.

Prognoza FHMZ-a U utorak preovladavće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

U srijedu preovladavće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak naoblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 34°C.

U četvrtak preovladavat će sunčano umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazni pljuskovi po Bosni, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući i po Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 31°C.