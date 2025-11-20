Usvojena inicijativa: Bez starosnog ograničenja za subvencije vrtića u TK

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojene su tri inicijative zastupnika Lejle Vuković i Smaje Mandžića, koje se odnose na zapošljavanje mladih, unapređenje zdravstvene zaštite i veći obuhvat djece u predškolskim programima.

Sufinansiranje pripravničkog staža za diplomante čiji roditelji ne pripadaju boračkim kategorijama

Ova inicijativa ima za cilj smanjenje razlika među mladima prilikom ulaska na tržište rada. Dosad su prednost i finansijsku podršku u sticanju prvog radnog iskustva najčešće imali diplomanti iz boračkih porodica, dok su ostali mladi bili u neravnopravnom položaju. Usvajanjem ove mjere, Vlada TK će sufinansirati pripravničke angažmane i za diplomante čiji roditelji ne pripadaju boračkim kategorijama, što bi trebalo povećati njihovu konkurentnost i olakšati zapošljavanje.

ZZO TK će sufinansirati BRCA1 i BRCA2 genetska testiranja

Druga usvojena inicijativa odnosi se na finansiranje testova za otkrivanje mutacija BRCA1 i BRCA2 gena, koji značajno utiču na rizik od karcinoma dojke i jajnika. U većini kantona ovakva testiranja se plaćaju iz vlastitog džepa, što ih čini nedostupnim velikom broju žena. Uvođenjem sufinansiranja, Zavod zdravstvenog osiguranja TK bi trebao omogućiti bržu i pristupačniju dijagnostiku, što je posebno važno za ranu detekciju i pravovremeno liječenje.

Ukinuta starosna granica od 35 godina za učešće u projektu sufinansiranja predškolskog odgoja

Treća inicijativa donosi izmjenu koja omogućava većem broju roditelja da ostvare pravo na subvencioniranje troškova predškolskog odgoja. Do sada je postojalo ograničenje da roditelj ne smije biti stariji od 35 godina da bi mogao učestvovati u programu, što je često diskriminisalo porodice koje djecu dobijaju kasnije. Ukidanjem ove starosne granice podrška će biti dostupna svim roditeljima koji ispunjavaju ostale uslove.

Pored ovih inicijativa, Skupština je razmatrala i finansijske dokumente. Usvojen je Rebalans budžeta TK za 2025. godinu, kao i Nacrt budžeta za 2026. godinu, čime su stvoreni preduslovi za nastavak planiranih razvojnih i socijalnih programa.