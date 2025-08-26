Na današnji dan, 26. augusta 1990. godine, u jami Dobrnja-Mramor kod Tuzle desila se najveća rudarska nesreća u historiji Bosne i Hercegovine.

Nekoliko sati iza ponoći snažna eksplozija odnijela je živote 180 rudara najmlađe smjene, čiji je prosjek godina bio tek 27.

Istrage su kasnije pokazale da je uzrok tragedije bila eksplozija ugljene prašine. Sektor provjetravanja, koji je trebao spriječiti njeno nakupljanje, navodno nije bio adekvatno aktiviran. Preživio je samo jedan rudar – Smajl Imamović, teško povrijeđen, dok su svi ostali stradali zbog nedostatka kisika i udisanja otrovnih gasova.

Tuga koja je tih dana obavila Tuzlu i okolinu bila je neopisiva. Na posljednjem ispraćaju rudara okupilo se na hiljade građana, a iza poginulih je ostalo 365 djece. Ova tragedija pogodila je cijelu bivšu državu, ostavljajući dubok trag u kolektivnom sjećanju.

U znak pijeteta, svake godine u Rudnicima Kreka se organizuje komemoracija uz prisustvo porodica, rudara i predstavnika vlasti. Jama Dobrnja Jug, u kojoj se nesreća dogodila, od tada je zatvorena, a sjećanje na stradale rudare ostaje trajno upozorenje da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti.