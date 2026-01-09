Amel Tuka postao član GSS Zenica: Najbrži bh. atletičar pojačao redove spasilaca

Stanica Gorske službe spašavanja Zenica objavila je da je najbolji bh. atletičar u historiji, srednjeprugaš Amel Tuka, postao član te službe.

Osvajač, između ostalog, svjetske bronze i srebra na 800 metara te bh. rekorder u toj disciplini, 35-godišnji Tuka, danas slavi i 35. rođendan.

– GSS stanica Zenica je dobila najbržeg člana! Gorska služba spašavanja stanica Zenica od danas je jača za jedno veliko ime – Amela Tuku!

Vrhunski atletičar, sportski uzor mladima, čovjek velikoga srca, instinskog ambasadora Bosne i Hercegovine i neko ko je navikao da daje maksimum – sada i zvanično dio našeg tima.

Kažu da je brzina presudna u spašavanju…E pa, mladi Zeničani, ako ste se ikad pitali ko najbrže stiže na teren – odgovor znate. Zenica je dobila najbržeg člana!

Posebnu simboliku ovom danu daje činjenica da Amel danas slavi i svoj rođendan – pa mu ovim putem želimo puno zdravlja, snage i uspjeha, kako na stazi, tako i na planini – naveli su u objavi iz zeničkog GSS-a.

Amelov primjer, dodaju, pokazuje mladima da biti šampion ne znači samo pobjeđivati, već i staviti svoje znanje, snagu i ime u službu drugih.

– Sretan rođendan, Amele! Dobro došao u GSS Zenica! Ako zatreba – stižemo brzo… jako brzo! Vaša GSS stanica Zenica- poručili su iz GSS Zenica.

Spasioci ove stanice su i članovi Tima za spašavanje Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona (USAR tim), koji je oformljen prošle godine te koji , za sada, broji 10 stalnih te isto toliko i rezervnih članova.