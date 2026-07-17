Seksualizacija sportistkinja: Nova pravila mijenjaju TV prijenose

Seksualizacija sportistkinja u televizijskim prijenosima trebala bi biti smanjena zahvaljujući novim smjernicama koje od emitera traže da u prvi plan stave sportske rezultate, tehniku i emocije takmičarki, umjesto nepotrebnih krupnih kadrova njihovih tijela.

Evropska radiodifuzna unija, EBU, u saradnji s Evropskom atletikom objavila je dokument pod nazivom „Raising the Bar“, odnosno „Podizanje ljestvice“, kojim se televizijskim ekipama daju praktične preporuke za snimanje ženskih atletskih takmičenja.

Dokument na 23 stranice nastao je nakon razgovora sa sportistkinjama, rediteljima prijenosa, snimateljima i komentatorima. U njegovoj izradi učestvovale su osvajačice olimpijskih i svjetskih medalja, britanska skakačica s motkom Holly Bradshaw, srbijanska skakačica udalj Ivana Španović i hrvatska skakačica uvis Blanka Vlašić.

Važno je naglasiti da nije riječ o formalnoj zabrani pojedinih kadrova niti o obavezujućem propisu. EBU navodi da smjernice ne određuju jedini dopušteni način snimanja, nego postavljaju zajednički standard koji emiteri, reditelji i snimatelji mogu primijeniti bez narušavanja kvaliteta prijenosa. Smjernice su dostupne svim televizijama koje prenose ženska atletska takmičenja.

Seksualizacija sportistkinja kroz uglove kamera i usporene snimke

Među praksama na koje EBU posebno upozorava nalaze se dugi kadrovi pojedinih dijelova tijela, kamere postavljene nisko iza ili ispod takmičarki i usporeni snimci koji ne pomažu publici da bolje razumije rezultat ili tehniku izvođenja.

Problem, prema autorima smjernica, nije u svakom krupnom ili usporenom kadru. Takvi snimci mogu biti važni kada pokazuju pravilan odraz, ritam posljednjih koraka, položaj tijela ili razlog zbog kojeg je letvica oborena. Sporni postaju kada nemaju sportsku ni uredničku vrijednost i kada pažnju publike usmjeravaju na tijelo takmičarke umjesto na njen nastup.

Kod skoka uvis preporučuju se širi kadrovi koji obuhvataju zalet, posljednje korake, odraz i prelazak preko letvice. Snimak iz niskog ugla, direktno ispod sportistkinje, može proizvesti kompromitirajuće prizore, dok istovremeno gledaocima i komentatorima ne pruža dovoljno podataka o tehnici skoka.

Slične preporuke odnose se na skok s motkom i skok udalj. Umjesto približavanja kamere takmičarki s leđa tokom pripreme, doskoka ili izlaska iz pješčanog prostora, prednost treba dati bočnim i širim kadrovima. Oni omogućavaju da se vide brzina zaleta, broj koraka, odraz i mjesto doskoka.

Smjernice se odnose i na trkačke discipline. Snimateljima se preporučuje da izbjegavaju veoma uske kadrove snimljene ispod nivoa struka, naročito dok se atletičarke pripremaju na startnoj liniji ili neposredno nakon utrke, kada iscrpljene leže ili sjede na stazi.

Sportistkinje zbog kamera gubile koncentraciju

Holly Bradshaw kazala je da način na koji se ženski sport prikazuje može imati posljedice i tokom samog takmičenja. Prema njenim riječima, pojedine sportistkinje postajale su toliko svjesne položaja kamera da su razmišljale o tome kako će izgledati u prijenosu, umjesto da budu potpuno usmjerene na nastup.

Britanska atletičarka navela je i da je zbog usporenih snimaka sa takmičenja doživjela uznemiravanje na društvenim mrežama, dok su kadrovi nje i njenih kolegica korišteni za pravljenje neprimjerenih videosadržaja. Smatra da atletičarke ne bi trebale osjećati nelagodu ili strah zbog materijala koji će tokom prijenosa biti prikazan milionskoj publici.

Ivana Španović upozorila je da neodgovarajući položaj kamere može izazvati nelagodu, ometati pripremu, a u pojedinim situacijama predstavljati i smetnju tokom zagrijavanja. Ona smatra da televizijske ekipe imaju dovoljno mogućnosti da naprave atraktivan prijenos bez kompromitiranja dostojanstva takmičarki.

Kao kvalitetnija rješenja predloženi su kadrovi iz zraka, prikaz cijelog pokreta, usporeni snimci tehnički važnih trenutaka i grafike koje publici objašnjavaju biomehaniku, brzinu zaleta ili položaj tijela prilikom odraza. Takav pristup ne znači manje zanimljiv prijenos, nego više informacija o tome zbog čega je određeni nastup bio uspješan.

Fokus se vraća na rezultat i tehniku

Predsjednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov ocijenio je da su pravila snimanja važan korak u uklanjanju štetnog načina prikazivanja žena u sportu, uz očuvanje visokog nivoa televizijske produkcije i sportskog pripovijedanja.

Izvršni direktor EBU Sporta Glen Killane poručio je da ženski sport treba biti prikazan i vrednovan ravnopravno, dok televizijska slika mora odražavati tehničke sposobnosti, posvećenost i rezultate sportistkinja.

Nove smjernice objavljene su uoči Evropskog prvenstva u atletici, koje će od 10. do 16. augusta biti održano na stadionu Alexander u Birminghamu. To će biti jedno od najvećih evropskih atletskih takmičenja nakon objavljivanja dokumenta, a prijenosi će pokazati u kojoj će mjeri televizijske kuće prihvatiti preporuke EBU-a i Evropske atletike.

Seksualizacija sportistkinja godinama je bila dio šire rasprave o načinu predstavljanja ženskog sporta. Novi standardi ne traže uklanjanje emocija, proslava ili usporenih snimaka iz televizijskih prijenosa, već njihovu upotrebu onda kada doprinose razumijevanju takmičenja i pokazuju snagu, preciznost i godine rada koje stoje iza svakog rezultata.

Čitajte i ovo Stefani Krešić dobila podršku za nastup na Mediteranskim igrama