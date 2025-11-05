Vlada Federacije BiH proglasila 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

Ali Huremović
Vlada Federacije BiH proglasila 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine večeras je na hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju 6. novembra 2025. godine Danom žalosti u Federaciji BiH, povodom tragičnog požara u kojem je stradalo jedanaest štićenika Doma penzionera u Tuzli.

Kako je navedeno u saopćenju, Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Također, na Dan žalosti neće biti dozvoljeno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, dok su medijske kuće obavezne uskladiti i prilagoditi svoj program ovom danu.

Odluka stupa na snagu odmah i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

