Ministar Helez primio komandanta EUFOR-a u oproštajnoj posjeti

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, zajedno sa zamjenicima ministra Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem, načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnikom Gojkom Kneževićem, zamjenicima načelnika ZŠ OS BiH generalmajorom Tomom Kolendom i generalmajorom Mirsadom Ahmićem, 13. januara 2026. godine primio je u zajedničku oproštajnu posjetu komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, generalmajora Florin Mariana Barbua.

Tokom susreta ministar Helez je istakao da godina dana u profesionalnom smislu možda ne djeluje dugo, ali da su izazovi s kojima se general Barbu suočavao tokom mandata ostavili značajan trag i doprinijeli jačanju saradnje između EUFOR-a i institucija odbrane Bosne i Hercegovine.

Ministar je naglasio da mandat EUFOR-a, koji podrazumijeva održavanje sigurnog i stabilnog okruženja te podršku Oružanim snagama BiH kroz kolektivnu i kombinovanu obuku, ima izuzetno veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu, te da je saradnja tokom mandata generala Barbua bila kontinuirana i sadržajna.

Posebno je ministar Helez istakao liderstvo generala Barbua u realizaciji godišnje vježbe EUFOR-a „Brzi odgovor“, u koju su, pored snaga iz 25 zemalja članica Evropske unije, bile uključene i Oružane snage Bosne i Hercegovine, što je predstavljalo značajnu priliku za provjeru operativnih sposobnosti i interoperabilnosti OS BiH.

Ministar Helez je naglasio i spremnost EUFOR-a da, pod rukovodstvom generala Barbua, pruži pomoć u kriznim situacijama, uključujući poplave, požare i hitne evakuacije, te istakao profesionalan, odgovoran i smiren pristup u složenim sigurnosnim okolnostima.

„Rumunija je izuzetno respektabilna članica NATO saveza, a taj snažan vojni doprinos jasno se ogleda i kroz njen angažman u okviru snaga Evropske unije, posebno u misiji EUFOR, gdje je Rumunija najveći kontributor. Iako ste mandat obavljali u ime Evropske unije i po ovlaštenju iz Brisela, mi u Bosni i Hercegovini iskreno cijenimo i taj značajan nacionalni doprinos koji Rumunija daje misiji EUFOR-a“, izjavio je ministar Helez.

Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić izrazio je zahvalnost generalu Barbuu na njegovom sveukupnom doprinosu misiji EUFOR ALTHEA, dok je zamjenik ministra Aleksandar Goganović naglasio da je tokom njegovog mandata dodatno unaprijeđena uloga misije EUFOR-a u osiguranju mira i stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Na kraju susreta ministar Helez zahvalio je generalu Barbuu na njegovom profesionalnom angažmanu u okviru misije EUFOR u Bosni i Hercegovini, te mu zaželio sretan povratak u Rumuniju i mnogo uspjeha u daljem profesionalnom radu.