Sutra svečano obilježavanje Dana Oružanih snaga BiH

RTV SLON

Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ujedno njihova 20. godišnjica svečano će biti obilježeni sutra u kasarni “Rajlovac”.

Program svečanosti obuhvata postrojavanje jedinica, taktičko-tehnički zbor, obraćanja visokih zvaničnika te dodjelu priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Prema protokolu, ceremonija će započeti predajom raporta i smotrom ešalona, nakon čega slijedi intoniranje himne BiH.

U nastavku će se obratiti načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Gojko Knežević, a potom i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Planirano je i uručenje nagrada i pohvala zaslužnim pripadnicima.

U okviru programa predviđena je pokazna vježba kojom će biti predstavljene operativne sposobnosti Oružanih snaga BiH, najavljeno je iz MOBiH.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zukan Helez obišao radove na obnovi Doma OSBiH

Vijesti

Uz pomoć Vlade Njemačke osigurano daljnje opremanje OSBiH novim uniformama

BiH

Piloti OS BiH u Grudama spasili povrijeđenu osobu, a potom gasili...

Vijesti

Turska donirala BiH napredni antidron sistem Kangal

Tuzla i TK

Helez nagradio pripadnike OS BiH koji su pomogli u spašavanju žene...

Vijesti

Uređuje se lokalitet za postavljanje kontejnerskog naselja u Jablanici, na terenu...

Tuzla i TK

Danas posljednji dan kada radi Kadrina pijaca

Istaknuto

BiH spremna za Srbiju: Ovo su Zmajevi koji večeras izlaze na parket

Istaknuto

Sutra obustava saobraćaja u Džindić mahali

BiH

Pettigrew: Daytonski ustav je umirio nacionalističke ciljeve na štetu ljudskih prava

Sport

Rukometaši Slobode savladali Borac u Mejdanu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]