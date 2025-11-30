Sutra svečano obilježavanje Dana Oružanih snaga BiH

Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ujedno njihova 20. godišnjica svečano će biti obilježeni sutra u kasarni “Rajlovac”.

Program svečanosti obuhvata postrojavanje jedinica, taktičko-tehnički zbor, obraćanja visokih zvaničnika te dodjelu priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Prema protokolu, ceremonija će započeti predajom raporta i smotrom ešalona, nakon čega slijedi intoniranje himne BiH.

U nastavku će se obratiti načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Gojko Knežević, a potom i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Planirano je i uručenje nagrada i pohvala zaslužnim pripadnicima.

U okviru programa predviđena je pokazna vježba kojom će biti predstavljene operativne sposobnosti Oružanih snaga BiH, najavljeno je iz MOBiH.