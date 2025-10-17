Uz pomoć Vlade Njemačke osigurano daljnje opremanje OSBiH novim uniformama

Jasmina Ibrahimović

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i rezidentni predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH Renaud Meyer potpisali su Sporazum o finansiranju nabake terenskih uniformi i obuće za pripadnike Oružanih snaga BiH (OSBiH), za što je sredstva osigurala Vlada Savezne Republike Njemačke.

Sporazumom su osigurana sredstva u iznosu od 6.163.920 KM.

Potpisivanju su prisustvovali i vojni izaslanik Njemačke u BiH pukovnik Marc Abendroth, kao i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OSBiH za resurse generalmajor Mirsad Ahmić.

Helez je izrazio zahvalnost, istaknuvši da Vlada SR Njemačke značajno pomaže u obnavljanju infrastrukture te da je vodeći partner u opremanju OSBiH novim vojničkim uniformama.

Dodao je da se UNDP još jednom pokazuje kao pouzdan implementator značajnih programa unaprjeđenja sredstava OSBiH, što se očekuje i u budućnosti.

Vojni izaslanik Njemačke u BiH pukovnik Abendroth naglasio je da je uniforma svim vojnicima važno sredstvo međusobnog povezivanja i izgradnje povjerenja sa stanovništvom.

– Bit će nam veliko zadovoljstvo ukoliko uskoro budemo vidjeli sve pripadnike OSBiH u novoj terenskoj uniformi – kazao je.

Rezidentni predstavnik UNDP-a je izrazio spremnost za svaku daljnju suradnju s institucijama BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva obrane BiH.

pročitajte i ovo

BiH

Piloti OS BiH u Grudama spasili povrijeđenu osobu, a potom gasili...

Vijesti

Turska donirala BiH napredni antidron sistem Kangal

Tuzla i TK

Helez nagradio pripadnike OS BiH koji su pomogli u spašavanju žene...

Vijesti

Uređuje se lokalitet za postavljanje kontejnerskog naselja u Jablanici, na terenu...

Vijesti

Pripadnici SIPA-e na terenu nakon dojave o bombi u prostorijama OSBiH

Vijesti

Helikopteri OSBiH lokalizovali požar na Ponijerima u općini Kakanj

Vijesti

Održane radionice za kuhare iz vrtića i škola u FBiH u sklopu programa “Zdravo jedi, zdravo rasti”

Vijesti

U subotu pretežno oblačno, a u nedjelju i ponedjeljak sunčano

Vijesti

Slovenija uvodi cestarinu prema emisiji CO₂, šta to znači za nas?

Vijesti

Mladi i institucije zajedno: Od ideja do konkretnih politika u Federaciji BiH

Istaknuto

Ministarstvo trgovine FBiH upozorilo na neopravdano poskupljenje peleta, najavljene stroge kazne za prekršitelje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]