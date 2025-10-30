Elektroprivreda BiH smanjuje emisije sumpordioksida u TE Kakanj za 98,5 posto

Zahvaljujući projektu odsumporavanja koji provodi Elektroprivreda BiH na blokovima 6 i 7 Termoelektrane „Kakanj“, emisije sumpordioksida biće smanjene za čak 60 puta, odnosno 98,5 posto. Trenutna emisija od oko 9.000 mg/Nm³ biće svedena ispod 150 mg/Nm³, što značajno premašuje evropske ekološke standarde.

Ranije je instaliranjem hibridnih filtera emisija prašine svedena ispod 10 mg/Nm³, dok će se izgradnjom postrojenja za denitrifikaciju uskladiti i emisije azotnih oksida s propisima Evropske unije.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, dr. sci. Sanel Buljubašić, istakao je da ovi projekti omogućavaju nastavak rada termoenergetskih blokova i nakon 2027. godine, ali i donose direktnu korist građanima kroz čišći zrak i bolji kvalitet života.

„Iako ovim projektima omogućavamo rad blokova i nakon 01. januara 2028. godine… za nas kao društveno odgovornu kompaniju najznačajnija dobit biće čišći zrak kao jedan od ključnih faktora očuvanja javnog zdravlja i zaštite životne sredine“, kazao je Buljubašić, dodajući da se time osigurava i nastavak rada rudnika koji snabdijevaju termoelektranu ugljem.

Projekat odsumporavanja finansira se vlastitim sredstvima Elektroprivrede BiH u iznosu od 126,4 miliona KM, dok je za denitrifikaciju planirano dodatnih 55 miliona KM. Time će TE „Kakanj“ u potpunosti ispuniti evropske direktive i osigurati uslove za rad u narednih dvadesetak godina.

Paralelno se realizuje i revitalizacija Bloka 7, vrijedna 80 miliona KM, koja bi trebala biti završena do maja 2026. godine, čime će životni vijek bloka biti produžen za još 15 godina.

Zbog tekućih radova, trenutna proizvodnja električne energije u TE „Kakanj“ iznosi oko 40 posto njenih mogućnosti.

Elektroprivreda BiH istovremeno priprema projekte odsumporavanja Termoelektrane Tuzla, za što je planirano 170 miliona KM. Evaluacija ponuda za Blok 6 je u toku, a priprema se i dokumentacija za blokove 4 i 5.

Cilj kompanije je da do 2050. godine kroz modernizaciju termoenergetskih postrojenja i razvoj obnovljivih izvora energije smanji ukupne emisije za 80 posto, doprinoseći smanjenju zagađenja i očuvanju zdravlja i ekosistema.