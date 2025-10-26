TE Tuzla dobija novo ruho: 170 miliona KM za ekološku modernizaciju

Termoelektrana Tuzla, jedan od najvažnijih proizvodnih objekata Elektroprivrede BiH, i dalje ima ključnu ulogu u energetskom sistemu Federacije. Iako su postrojenja stara više od pola vijeka, planirani projekti modernizacije i smanjenja emisija trebali bi osigurati njen rad do 2050. godine.

„Revitalizacijama koje su urađene životni vijek je produžen za nekih 15-tak godina, ali mora se imati u vidu da su te revitalizacije završene u periodu do 2010. godine. U prethodnih 10 godina u postrojenja u termoelektranama nije ništa, ili je vrlo malo ulagano, jer se očekivalo da će u pogon ući novi proizvodni objekti, prvenstveno Blok 7 u TE Tuzla“, kazao je izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.

Tanović navodi da je zbog neizvjesnosti oko izgradnje Bloka 7, Vlada i Parlament Federacije BiH donijeli odluku o produženju rada Bloka 4 u Tuzli. „Kako je ova odluka donesena s ciljem obezbjeđenja stabilnosti elektroenergetskog sistema FBiH, urgentno smo pokrenuli projekte otklanjanja najkritičnijih mjesta na Bloku 4 kako bi bio što je moguće sigurniji i raspoloživiji“, rekao je.

Prema njegovim riječima, u periodu od maja do kraja septembra ove godine, završeni su radovi vrijedni 30 miliona KM. „Blok 4 je trenutno u pogonu, a njegova revitalizacija planira se tokom 2027. i 2028. godine, kako bi mu se produžio životni vijek do 2050. jer se koristi i za proizvodnju toplotne energije za grijanje Tuzle i Lukavca“, pojašnjava Tanović.

Govoreći o planiranim ulaganjima u zaštitu okoliša, Tanović ističe da su u TE Tuzla u toku pripreme za tri velika projekta. „U toku je evaluacija ponuda za odsumporavanje Bloka 6, dok je za blokove 4 i 5 donesena investiciona odluka i priprema se tenderska dokumentacija. Također, potrebno je uraditi i projekat denitrifikacije. Vrijednost ova tri projekta prelazi 170 miliona KM“, kazao je Tanović.

Podsjetio je da Elektroprivreda BiH svake godine redovno uplaćuje značajna sredstva lokalnim zajednicama. „Za Grad Tuzla izdvajamo između 5 i 5,5 miliona KM godišnje, a po okončanju ekoloških projekata uticaji termoelektrane na lokalno stanovništvo biće u značajnoj mjeri smanjeni“, rekao je Tanović.