Ferran Torres u produžecima donio vodstvo “Crvenoj furiji”

Reprezentacije Španije i Argentine nakon 90 minuta regularnog dijela nisu uspjele postići pogodak, pa je finale Svjetskog prvenstva ušlo u produžetke.

Utakmicom je dominirala Španija sa više od 65 posto posjeda lopte i većim brojem šuteva u okvir gola Argentine.

Nakon nekoliko žutih kartona koje je slovenački arbitar pokazao Argentincima, Enzo Fernández je u 94. minuti zaradio drugi žuti karton, odnosno automatski crveni.

Poslije 90 minuta regularnog dijela i više od sedam minuta sudijske nadoknade obje reprezentacije nastavile su susret u produžecima.

Emiliano “Dibu” Martínez us