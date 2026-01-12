BiH odobrila uvoz GMO soje za ishranu životinja, sjetva strogo zabranjena

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donijela je dva rješenja kojima se tvrtki iz Kostajnice odobrava stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine dvije vrste genetički modificirane soje, isključivo za korištenje u ishrani životinja.

Riječ je o Monsanto GMO soji MON 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) i MON 89788 (MON-89788-1), a oba rješenja objavljena su u „Službenom glasniku BiH“, broj 79/2025. Istodobno je izričito zabranjena sjetva i namjerno unošenje ovih genetički modificiranih organizama u okoliš.

Soja MON 40-3-2, poznata i kao „Roundup Ready soja“, jedna je od najraširenijih genetički modificiranih sorti u svijetu. Razvijena je tako da bude tolerantna na herbicid glifosat, što omogućava uništavanje korova bez oštećenja same biljke. Ova sorta se u međunarodnoj trgovini koristi više od dva desetljeća i odobrena je za uvoz i upotrebu u stočnoj ishrani u Europskoj uniji.

Soja MON 89788 je novija generacija genetički modificirane soje, također tolerantna na glifosat, razvijena s ciljem stabilnijeg prinosa i smanjene pojave neželjenih genetskih sekvenci u odnosu na starije GMO sorte. I ova soja je prošla regulatorne procjene sigurnosti u EU te je odobrena za hranu za životinje, ali ne i za uzgoj.

Iako EU ne dopušta uzgoj GMO soje na svojim farmama, velika većina soje koja se koristi u EU uvozi se kao GM soja, posebno iz SAD-a i Južne Amerike, i koristi se prvenstveno u stočnoj prehrani zbog svoje visoke nutritivne vrijednosti i protein-sadržaja.

Soje MON 40-3-2 i MON 89788 razvila je kompanija Monsanto u sklopu svoje tehnologije Roundup Ready, odnosno genetičkih modifikacija koje omogućuju toleranciju na herbicid glifosat.

Monsanto je bio nositelj patenata i intelektualnih prava nad tim GMO događajima u vrijeme njihova razvoja i komercijalizacije. Kasnije je Monsanto preuzet od strane kompanije Bayer, koja je preuzela i sva povezana prava, licence i regulatorne dosjee.

Prema rješenjima Agencije, svi proizvodi koji sadrže navedene GMO sorte moraju biti jasno označeni, bilo da se radi o zapakiranoj ili nezapakiranoj hrani za životinje. Oznaka da proizvod sadrži genetički modificiranu soju mora biti istaknuta na proizvodu i pratećoj dokumentaciji.

Tvrtka kojoj je izdano odobrenje obvezna je voditi evidenciju o svim transakcijama najmanje pet godina te tromjesečno dostavljati detaljna izvješća Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Ta izvješća uključuju količine uvezene hrane za životinje, veterinarsku dokumentaciju, certifikate zemlje porijekla i laboratorijske analize koje potvrđuju prisutnost GMO-a.

U slučaju da propisani podaci ne budu dostavljeni u roku, Agencija može rješenja staviti izvan snage.

Oba rješenja vrijede pet godina od dana donošenja i mogu se obnoviti uz novu proceduru. Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana.

Donošenje ovih rješenja, kako se navodi, ne umanjuje građansku ni kaznenu odgovornost subjekta u poslovanju s hranom za životinje u vezi s proizvodima koji sadrže genetički modificirane organizme.