Odmrzavate li meso na sobnoj temperaturi? Stručnjaci upozoravaju da to ne radite

Smrznuto meso i riba nikada se ne bi trebali odmrzavati na kuhinjskoj radnoj površini niti ostavljati na sobnoj temperaturi duže od dva sata. Iako mnogi imaju naviku da ujutro izvade meso iz zamrzivača i ostave ga na pultu da se do večere samo odmrzne, stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da takva praksa nosi ozbiljne zdravstvene rizike, piše portal Martha Stewart.

Iako je ova metoda veoma rasprostranjena, stručnjaci se slažu da odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi povećava rizik od trovanja hranom. Razlog je u tome što se spoljašnji dio mesa zagrijava mnogo brže od unutrašnjosti.

„Dok se sredina mesa još uvijek odmrzava, površina vrlo brzo ulazi u takozvanu zonu opasnih temperatura“, objašnjava dr. Kimberly Baker, stručnjakinja za sigurnost hrane iz programa Clemson Extension. Ta zona obuhvata temperature između 4 i 60 °C, što su idealni uslovi za brzo razmnožavanje bakterija.

Stručnjakinja za sigurnost hrane s Univerziteta Michigan State, Mitzi Baum, dodaje da se u tom temperaturnom rasponu naročito brzo razmnožavaju bakterije poput salmonele i E. coli. Ako meso ostane u toj zoni duže od dva sata, broj bakterija može porasti sa nekoliko stotina na milione. Zbog toga se smrznuto meso i riba nikada ne bi trebali odmrzavati na sobnoj temperaturi.

Najsigurniji načini odmrzavanja mesa

Postoje dvije preporučene i sigurne metode za odmrzavanje mesa:

Odmrzavanje u frižideru

„Najsigurniji način odmrzavanja mesa je u frižideru“, ističe Baker. Frižider treba biti podešen na temperaturu ispod 4 °C kako bi meso cijelo vrijeme ostalo van opasne zone. Meso je najbolje staviti u nepropusnu posudu ili vrećicu i odložiti na donju policu frižidera, kako bi se spriječilo kapanje sokova po drugim namirnicama, posebno onima koje se jedu bez termičke obrade.

Odmrzavanje u hladnoj vodi

Ova metoda je brža, ali zahtijeva više pažnje. Meso treba staviti u nepropusnu plastičnu vrećicu i potopiti u hladnu vodu iz slavine. Vodu je potrebno mijenjati svakih 30 minuta kako bi ostala hladna. Važno je naglasiti da se nikada ne smije koristiti topla ili vruća voda, jer ona brzo podiže temperaturu mesa u zonu pogodnu za rast bakterija i time povećava rizik od trovanja hranom.

Koliko traje odmrzavanje mesa?

Vrijeme odmrzavanja zavisi od veličine komada i metode.

Manji komadi (pileća prsa, svinjski kotleti, riblji fileti, mljeveno meso):

– u frižideru: Do 24 sata

– u hladnoj vodi: Oko jedan sat za pakovanje od 450 grama; veći paketi mogu trajati dva do tri sata

Veći komadi (cijela perad, pečenja, veći komadi mesa):

– u frižideru: Oko 24 sata na svaka dva do dva i po kilograma mesa

– u hladnoj vodi: Oko 30 minuta po kilogramu, uz redovno mijenjanje vode

Šta ako meso ne pripremite odmah?

Ako je meso odmrznuto u frižideru, može se tamo i dalje sigurno čuvati prije pripreme. Crveno meso, poput govedine i svinjetine, može stajati tri do pet dana, dok perad, mljeveno meso i morski plodovi traju jedan do dva dana. Meso odmrznuto u hladnoj vodi treba odmah pripremiti i termički obraditi.

Odmrzavanje mesa na kuhinjskom pultu možda je navika prenesena iz ranijih generacija, ali savremena nauka o ishrani jasno poručuje da je vrijeme za promjenu. Uz malo planiranja i pravilne metode odmrzavanja, moguće je izbjeći zdravstvene rizike i osigurati da obrok bude siguran za konzumaciju.