Odluka Gradskog vijeća Tuzla: Tužilaštvo da ispita spaljuje li Termoelektrana otpad

Gradsko vijeće Tuzla na vanrednoj sjednici, održanoj zbog zabrinutosti građana za zdravstvenu i ekološku sigurnost, raspravljalo je o zagađenju zraka i sumnjama da se u Termoelektrani Tuzla, pored uglja, koristi i alternativno gorivo RDF porijeklom iz otpada. Sjednica je završena usvajanjem zaključaka koji nalažu hitnu provjeru rada termoelektrane i postupanje nadležnih inspekcija i tužilaštva.

Građani su proteklih dana upozoravali na gust, tamni dim koji se širi iz dimnjaka termoelektrane, što je izazvalo sumnju da se, bez adekvatnih ekoloških dozvola, vrši sagorijevanje RDF-a. Te sumnje dodatno su pojačane dopisom JP “Elektroprivreda BiH” – Podružnica Termoelektrana Tuzla, u kojem se navodi da se na deponiji nalazi mješavina od 98 posto uglja i dva posto RDF-a.



U istom dopisu stoji da “RDF u smjesi sa 98% uglja ne predstavlja opasnost za okoliš”, što je izazvalo dodatne sumnje da je to gorivo već korišteno u procesu sagorijevanja. Prema izračunima vijećnika dr. sc. Mirnesa Ajanovića (BOSS), ako se planiralo spaljivanje 100 tona RDF-a, tada ukupna količina mješavine iznosi oko 5.000 tona, od čega 4.900 tona čini ugalj. Takva količina, upozorava Ajanović, potencijalno kontaminira okoliš i podzemne vode.

Gradsko vijeće Tuzla zaključilo je da Služba za komunalne poslove, izgradnju i zaštitu okoliša Grada Tuzla, u saradnji s Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i kantonalnim ekološkim inspektorom, hitno obavi uviđaj na deponiji Termoelektrane Tuzla. Inspekcija je dužna da u roku od 10 dana dostavi izvještaj o tome da li je RDF spaljivan, odlagan ili skladišten, u kojoj količini i pod kojim uslovima.

Također, naloženo je da se cjelokupna dokumentacija, uključujući dopis Termoelektrane i izračune količine smjese, dostavi Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona – tužiteljici Danici Arapović-Kovačević, radi provjere eventualnog nezakonitog spaljivanja otpada i ugrožavanja okoliša.

Gradsko vijeće Tuzla zatražilo je i od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva okoliša i turizma da dostave izvještaje o izdatim dozvolama, nadzoru i eventualnim mjerama koje su poduzete u vezi s ovim slučajem.

Usvojeni zaključci predstavljaju prvi korak ka utvrđivanju stvarnog stanja u Termoelektrani Tuzla i provjeri da li su građani opravdano zabrinuti zbog mogućeg spaljivanja otpada u termoenergetskom postrojenju.