Riješena dilema o vlasništvu: Dom penzionera Tuzla je javno dobro, slijedi potpuna obnova

Od prvih trenutaka nakon nesreće, gradske službe, vatrogasci i medicinske ekipe bili su na terenu. Na sjednici Gradske uprave, gradonačelnik Zijad Lugavić iznio je zvanične informacije prikupljene od nadležnih službi, ali i mjere koje su uslijedile odmah nakon tragedije. Fokus, kako je naglašeno, ostaje na pomoći preživjelima i podršci porodicama stradalih.

„Sve aktivnosti koje su poduzimane u ovom periodu su prvenstveno bile fokusirani da se zbrinemo za unesrećene korisnike usluga Doma penzionera, da se stavimo na raspolaganje porodicama poginulih u okviru čega smo donijeli i niz odluka. Jedna od tih odluka jeste i stvaranje radne grupe, odnosno radnog tijela koje će obići porodice poginuli na području grada Tuzle, izjaviti im saučešće u ime Gradske uprave i Gradskog vijeća grada Tuzle i staviti se na raspolaganje. Druga odluka je bila vezana za to da će grad snositi sve troškove sahrana i dženaza u punom iznosu“, pojasnio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Na sjednici je razjašnjeno i jedno od najčešćih pitanja koja su se pojavila u javnosti- vlasništvo nad objektom. Dom penzionera Tuzla je javno dobro, u vlasništvu Grada, i nikada nije bio privatizovan.

„Sa ciljem otklanjanja dezinformacije u vezi sa vlasništvom nad objektom Doma penzionera Tuzla, naglašavamo da je objekat Dom penzionera Tuzla javno dobro i da nema privatnog vlasništva, te je odlukom tadašnjeg Općinskog vijeća proglašen javnim dobrom i dat na korištenje javnoj ustanovi Doma penzionera Tuzla”, govori Ana Pejić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.

Istovremeno, donijete su i prve kadrovske odluke nakon tragedije. Ostavku je podnio dosadašnji direktor ustanove Mirsad Bakalović, a za vršioca dužnosti imenovana je Jasmina Akeljić, diplomirana ekonomistica iz reda zaposlenih. Grad i Gradsko vijeće najavili su izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta, uz pomoć viših nivoa vlasti, za potpunu sanaciju i obnovu objekta.

„Još jedno radno tijelo koje je formirano u međuvremenu, ali koje će dati dugoročni efekat, jeste građevinski tim koji je sastavljen od građevinaca i arhitekata koji će sagledati samu štetu i predložiti projektni zadatak sanacije objekta Doma penzionera, ne samo sa aspekta sanacije štete na šestom i sedmom spratu, nego sa aspekta sanacije kompletnog objekta, kako bismo unaprijedili sve aspekte korištenja ovog objekta, ali i kvalitete usluga i boravka u ovim prostorijama”, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Grad Tuzla u narednim danima nastavlja aktivnosti na sanaciji i podršci porodicama. Službe civilne zaštite, Dom zdravlja i Centar za socijalni rad ostaju uključeni u sve procese pomoći. Gradska uprava apeluje na građane da ne nasjedaju na lažne humanitarne pozive koji kruže društvenim mrežama- pomoć će se pružati isključivo kroz zvanične kanale grada.