Predloženo posthumno priznanje Samiru Mustafiću: Tuzlanska plaketa ili Povelja Grada Tuzla/ Gradsko vijeće Tuzle u ponedjeljak razmatra budžet, javni prijevoz i pitanja zaštite okoliša
Foto: Gradsko vijeće Tuzla

Deseta redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzle, prekinuta zbog komemoracije i dženaze policijskom službeniku Samiru Mustafiću, zakazana je za nastavak 15. septembra.

Na dnevnom redu nalazi se više izvještaja, odluka i analiza koje obuhvataju finansijska, infrastrukturna, kulturna i ekološka pitanja značajna za grad.

Među važnijim tačkama izdvaja se izvještaj o izvršenju budžeta i korištenju sredstava Tekuće rezerve za prvih šest mjeseci 2025. godine, odluke o javnom prijevozu, bratimljenju Tuzle s turskom općinom Ortaca, kao i izmjene kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih energijskoj efikasnosti i smanjenju aerozagađenja.

Vijećnici će odlučivati o izboru novih članova upravnih odbora u javnim ustanovama, saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora JP „Gradska veterinarska stanica”, te ugovorima o zakupu poslovnih prostora i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Dnevni red obuhvata i imovinsko-pravne akte, odluku o javnim priznanjima, saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradske uprave, kao i analizu uticaja na životnu sredinu u naseljima Moluhe, Drežnik i Solana, s posebnim naglaskom na eksploataciju kvarcnog pijeska, deponije otpada i kanalizacioni sistem.

Razmatrat će se i inicijativa o komunalnim taksama, izvještaj Komisije za izbor i imenovanja, te tekuća pitanja, među kojima i obavještenje Narodnog pozorišta Tuzla o prolongiranju izrade izvještaja o poslovanju za 2023. godinu.

 

