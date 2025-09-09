Kuća Plamena Mira: Umjetničke radionice za djecu i mlade

Ali Huremović
Kuća Plamena Mira: Umjetničke radionice za djecu i mlade

Kuća Plamena Mira, u saradnji sa lokalnom zajednicom pokreće subvencionirani program umjetničkih radionica namijenjenih djeci i mladima uzrasta od 7 do 15 godina.

Program obuhvata kreativne radionice muzike, fotografije i slikanja, a cilj je da polaznici kroz interaktivne sesije i rad sa stručnim mentorima razviju svoj umjetnički izraz, unaprijede vještine i otkriju radost stvaralaštva.

Radionice će se održavati u prostoru Kuće Plamena Mira, u podsticajnom okruženju koje mladima nudi priliku za istraživanje i otkrivanje talenata uz podršku iskusnih predavača.

Prijave su otvorene do 15. septembra, a broj mjesta je ograničen.

Zainteresovani se mogu prijaviti slanjem imena, uzrasta i željene radionice na e-mail adresu: [email protected]

