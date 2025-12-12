ZH Zola shopping day: Praznik kupovine koji je okupio kupce iz cijelog TK

ZH Zola shopping day još jednom je potvrdio status događaja koji kupci s razlogom nazivaju praznikom kupovine. Od ranih jutarnjih sati, prodajni centar bio je ispunjen posjetiocima koji su došli iskoristiti velike popuste i bogatu ponudu za gradnju i opremanje doma.

„Vjerujte od jutarnjih sati, od sedam ujutru imamo izuzetno veliki broj kupaca, što je jasan pokazatelj da smo pripremili dobru i kvalitetnu ponudu. Naša standardna ponuda obuhvata širok asortiman proizvoda za gradnju i opremanje doma, u skladu s našim sloganom da je vaša kuća vaša sreća. Ovdje bih posebno istakao ponovno našu bogatu ponudu bijele tehnike, televizora, kućnog tekstila i generalno naša standardna ponuda. Svake godine je sve više i više kupaca koji to prepoznaju, pa ću reći da imamo i kupaca iz drugih kantona. Baš jedan fin praznik kupovine, lijepo nam je, zabavljamo se. Tu će poslijepodne navratiti i Djed Mraz podijeliti mališanima paketiće i danas i sutra“, govori Emir Zoletić, direktor kompanije ZH Zola.

Prije nego što su odlučili šta će ponijeti kući, mnogi kupci su najprije obišli prodajni prostor, upoređivali ponudu i cijene, a upravo takva sloboda izbora i preglednost asortimana razlog su zbog kojeg se ZH Zola shopping day iz godine u godinu doživljava kao prilika koja se ne propušta. Kako sve to izgleda iz ugla onih koji su danas došli u kupovinu, pitali smo i same kupce.

„Došao sam da kupim keramiku jer je unutrašnja i fasadna keramika bila na popustu od 20 posto, upravo ono što mi je trebalo. Zadovoljan sam izborom, ponuda je velika, a osoblje izuzetno korektno. Ovdje često kupujem i kao redovan kupac imam dodatnih pet posto popusta na svu robu.“

„Ponuda je stvarno solidna i može se pronaći nešto za svačiji budžet. Ova dva dana odobren je i popust od 20 posto, pa smo to odlučili iskoristiti. Inače često svratim kada prolazim ovuda, nekad samo razgledam, a danas smo došli s konkretnom namjerom da kupimo ono što nam zaista treba“.

„Došla sam, kupit ću šta mi se bude svidjelo. Dolazim svaki put.“

„Došli smo da kupimo neku česmu za kuhinju, a i lično poznajemo Zolu, pa drago nam je ovako svratiti. Ovdje dolazimo uzeti god nam treba“.

ZH Zola shopping day potvrdio je da povjerenje kupaca ne dolazi slučajno, već kao rezultat kontinuirane ponude, jasnih pogodnosti i odnosa koji se gradi godinama, što najbolje sumira i rukovodstvo kompanije.

„Naše shopping dane organizujemo tri puta godišnje, proljetni, ljetni, rođendanski i ovaj novogodišnji. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim našim kupcima na povjerenju i dolasku, jer bez njih ovakav događaj ne bi imao smisla. Također, moram naglasiti da ovo ne bismo mogli realizovati bez podrške naših dobavljača”, kazao je Emir Zoletić, direktor kompanije ZH Zola.

Ovaj shopping day još jednom je pokazao kako dobra ponuda, jasna vizija i posvećenost kupcima mogu pretvoriti običan dan u pravi praznik kupovine, potvrđujući ZH Zolu kao nezaobilaznu adresu za opremanje doma.