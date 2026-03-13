„Shopping days“ u ZH Zoli: Popusti do 40 posto privukli brojne kupce

U susret proljeću i nadolazećim bajramskim praznicima, u kompaniji ZH Zola organizovani su dvodnevni „shopping days“ koji su okupili veliki broj kupaca. Zajedno sa poslovnim partnerima pripremljeni su posebni popusti na više od 40 grupa proizvoda.

Direktor kompanije Emir Zoletić istakao je da su dani kupovine u ZH Zoli postali prepoznatljivi ne samo u Živinicama nego i širom Tuzlanskog kantona, a interesovanje pokazuju i kupci iz susjednih zemalja.

„Dani kupovine u ZH Zoli su postali prepoznatljivi ne samo u Živinicama nego i u TK. Zovu nas i iz Hrvatske. Pripremili smo za uvod u proljeće dosta dobrih popusta na svim našim artiklima. Ponuda nam je velika, imamo preko 40 grupa proizvoda u ponudi. Sve je danas na akciji“, kazao je Zoletić.

Ponuda je prilagođena sezoni u kojoj mnogi uređuju i osvježavaju svoje domove. Poseban akcenat stavljen je na proizvode za proljetno čišćenje, radove u kući i dvorištu. Upravo zbog široke ponude i povoljnih cijena, „shopping days“ u ZH Zoli iz godine u godinu privlače kupce.

Zoletić navodi da je pripremljena i posebna ponuda u susret Bajramu.

„Posebno smo se potrudili da pripremimo ponudu povodom Bajrama, pa tu računamo i na tradicionalno čišćenje bašti i kuća. Prvo nam pred Bajram zamiriše Jupol i naša tradicionalna jela i baklave. Ta ponuda je posebna za čišćenje kuća i dvorišta i posebna je ponuda na odjelu domaćinstvo“, rekao je Zoletić.

Veliki broj kupaca iskoristio je priliku da po povoljnijim cijenama opremi svoj dom. Popusti na bijelu tehniku, kupatilski program, kuhinjske potrepštine i materijal za uređenje doma mnogima su omogućili značajne uštede.

„Vjerujte da sam prezadovoljan sa cijenama. Kupio sam mašinu za pranje suđa. Te su mašine preko 700 KM, a kupio sam za 560 KM. Ima dobrih stvari“, rekao je jedan od kupaca.

Kupci su istakli da su zadovoljni ponudom i popustima, te da su iskoristili priliku da kupe različite potrepštine za domaćinstvo – od opreme za kupatilo i bijele tehnike do materijala za uređenje doma.

Osim standardnog asortimana, kupcima su predstavljene i dodatne ponude partnera, od pločica do parketa i laminata za uređenje doma. Iz ZH Zole podsjećaju da su posebni popusti dostupni još sutra, pa je ovo prilika da se proljetna kupovina obavi uz značajne uštede.