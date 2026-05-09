Planirana gradnja autoputa u BiH izazvala reakcije građana: Planirano rušenje 123 objekta

Za izgradnju autoputa Banjaluka – Mliništa, prema trenutnom planu, predviđeno je uklanjanje 123 objekta. Tokom javnog uvida u dva dokumenta koja se odnose na ovu saobraćajnicu, odnosno na dionicu Banjaluka jug – Mrkonjić Grad, dostavljeno je ukupno 50 primjedbi.

Javni uvid u Nacrt plana parcelacije za autoput Banjaluka – Mliništa, dionica Banjaluka jug – Mrkonjić Grad, kao i u Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, trajao je od 16. februara do 2. marta.

Iz Instituta za građevinarstvo IG Banjaluka, koji je nosilac izrade plana i izvještaja, za “Nezavisne novine” su potvrdili da je za područje grada Banjaluka pristiglo 38 primjedbi, dok je za područje opštine Mrkonjić Grad zaprimljeno 12 primjedbi. Osim toga, od nadležnih institucija dobijeno je i 16 mišljenja, odnosno smjernica za dalji rad.

Najveći broj primjedbi građana odnosi se na eksproprijaciju, posebno na zahtjeve za potpunu eksproprijaciju parcela. Dio građana tražio je i korekciju trase kako bi se izbjegle pojedinačne privatne parcele i objekti.

“Dio primjedbi odnosi se na pristup parcelama, lokalnu saobraćajnu mrežu i pojedine elemente infrastrukture. U manjem broju slučajeva, primjedbe se odnose na evidentiranje grobalja, kao i na proširenje obuhvata plana”, naveli su iz Instituta za građevinarstvo IG Banjaluka za “Nezavisne novine”.

Iz Instituta ističu da su ovakve primjedbe uobičajene u postupcima izrade planske dokumentacije, jer se kroz njih usklađuju različiti interesi na prostoru kojim bi trasa trebala prolaziti.

“Predložena rješenja zasnivaju se na stručnim analizama i važećim tehničkim uslovima, a sve dostavljene primjedbe su evidentirane i razmotrene u skladu sa procedurom. Opravdane primjedbe će, u mjeri u kojoj je to moguće, biti uzete u obzir prilikom izrade konačnog rješenja plana”, naveli su iz Instituta.

Planom parcelacije predviđeno je uklanjanje objekata koji se nalaze na planiranoj trasi autoputa ili na trasi regulacije lokalne putne mreže.

“Ukupno je planirano uklanjanje 123 objekta, od čega 56 individualnih stambenih objekata, spratnosti od P do P+1+M, zatim dva poslovna objekta, dok su ostalo pomoćni objekti prizemne spratnosti, njih 65”, istakli su iz Instituta za “Nezavisne novine”.

Iz IG Banjaluka pojašnjavaju da zona eksproprijacije obuhvata širi prostor od same trase autoputa, što znači da se u njoj mogu nalaziti i parcele na kojima neće nužno doći do uklanjanja objekata.

“Precizan broj objekata i parcela u obuhvatu eksproprijacije biće definisan u narednim fazama postupka, u skladu sa pojedinačnim rješenjima i postupkom eksproprijacije”, dodali su.

Izradi plana parcelacije prethodilo je donošenje prostornoplanske dokumentacije višeg reda, među kojima su Prostorni plan Republike Srpske, Prostorni plan grada Banjaluka i Prostorni plan opštine Mrkonjić Grad.

Izgradnja autoputa Glamočani – Banjaluka – Mliništa bit će i jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Pred poslanicima bi se 19. maja trebao naći Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad i autoputa Glamočani – Banjaluka – Mliništa.