Trasa autoputa jedno od ključnih političkih pitanja za Brčko distrikt

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je da je pitanje trase autoputa jedno od najvažnijih političkih pitanja za Distrikt, budući da usvajanje novog prostornog plana zahtijeva saglasnost predstavnika sva tri naroda, u skladu sa statutom i zakonima Distrikta.

Prema njegovim riječima, institucije Distrikta moraju dati saglasnost na izmjene i donošenje plana, a dogovor je jedini način da se dođe do rješenja. Milić je naveo da je u prethodnom periodu više puta razgovarao s Institutom za građevinarstvo iz Banje Luke, koji izrađuje novi plan, te da je postignut kompromisni prijedlog koji će dodatno biti razmatran s partnerima u narednim mjesecima.

Prostorni plan, osim trase autoputa, uključuje i lokaciju novog mosta, centra za upravljanje otpadom u saradnji s Vladom Federacije BiH, te trasu gasovoda iz Hrvatske prema Tuzlanskom kantonu. Gradonačelnik je naglasio da bi svi projekti trebali biti razmatrani zajedno, kako bi se lakše postigao kompromis.

„Dali smo sebi rok do kraja godine da pokušamo doći do dogovora, nakon čega slijedi javna rasprava i uvid građana, što dodatno produžava proceduru“, pojasnio je Milić.

On je podsjetio da radovi na izgradnji autoputa iz pravca Srbije već napreduju, dok se razmatra i trasa prema Orašju iz pravca Tuzle. Kako je istakao, važno je da Brčko distrikt uvažava interese BiH, Republike Srpske i Federacije BiH i da se nastupa jedinstveno.

Milić je naglasio da je rok za postizanje dogovora sugerisala i Kancelarija supervizora, a povodom kompromisa je, kako kaže, već vodio razgovore u Sarajevu i Banja Luci s predstavnicima entitetskih vlada i Vijeća ministara BiH.