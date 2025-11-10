Više od 700 osoba u Brčko distriktu prošlo obuku iz zaštite od požara

Tokom ove godine više od 700 osoba u Brčko distriktu prošlo je obuku iz oblasti zaštite od požara, potvrdio je Milenko Ninković, šef Odsjeka za zaštitu od požara i spašavanje pri Odjeljenju za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta.

Obuke se, kako je naveo, sprovode na zahtjev institucija, najčešće osnovnih i srednjih škola, dok je interesovanje privatnih firmi znatno manje.

„Naši zaposlenici odlaze na teren i organizuju teoretski i praktični dio obuke za zaposlene. Tokom godine obuku je prošlo 730 osoba iz škola i Ekonomskog fakulteta, 45 zaposlenih u Domu zdravlja i 22 radnika iz privatnih firmi“, pojasnio je Ninković.

Dodao je da javna preduzeća nisu dostavljala zahtjeve za obuku, te pretpostavio da koriste usluge drugih ovlaštenih firmi za tu vrstu edukacije.

Ninković je istakao da je zakonska obaveza svih javnih i privatnih ustanova da najmanje jednom godišnje organizuju obuku o zaštiti od požara, kao i da svi objekti moraju imati aparate za početno gašenje požara.

„Kontrola ispravnosti aparata vrši se jednom godišnje. Naš odsjek obavlja punjenje i tehničke provjere, dok nadzor nad sprovođenjem obaveza vrše nadležni inspektori“, dodao je Ninković.

Prema njegovim riječima, redovna obuka i tehnička ispravnost opreme predstavljaju ključne mjere prevencije i efikasnog reagovanja u slučaju požara.