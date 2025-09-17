Nesreća u Brčkom: Otac nesretnim slučajem pregazio sina

U naselju Cerik na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sinoć je došlo do nesreće u kojoj je tridesetogodišnji muškarac inicijala J.H. nesretnim slučajem u porodičnom dvorištu pregazio svog šesnaestomjesečnog sina vozeći automobil unazad.

Lokalni mediji prenose riječi komšija da je svega nekoliko trenutaka ranije otac držao dječaka u naručju, a zatim ga ostavio u dvorištu dok se spremao na posao.

Policija Brčko distrikta brzo je reagovala i izašla na lice mjesta gdje je obavljen uviđaj, potvrđeno je iz Policije.

– Iz Medicinskog centra ‘Bijela’, Policiji Brčko distrikta prijavljeno je da je otac doveo dijete u teškom stanju i da vrše reanimaciju. Odmah nakon policijskog izvještaja, policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima se dogodio navedeni događaj – kazala je portparolka Policije Brčko distrikta Dževida Hukičević.

Uprkos brzoj reakciji, dječaku nije bilo spasa. Odmah je prevezen u Zdravstvenu stanicu u Bijeloj, ali je preminuo od zadobijenih povreda.

Mještani naselja Cerik izražavaju duboku tugu i nevjericu zbog ove tragedije.

Za J.H. kažu da je posvećen otac petoro djece, vrijedan radnik i brižan suprug koji porodicu izdržava radeći nadničarske poslove u okolini. Porodica živi u humanitarnom naselju.